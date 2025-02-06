Против уехавшей на Украину оперной певицы Максаковой* завели дело

Речь идет о статье о нарушении деятельности иноагента

06 февраля 2025, 10:55, ИА Амител

Форма сотрудников полиции / Фото: amic.ru

Уголовное дело о нарушении закона об иноагентах возбудили в отношении уехавшей на Украину оперной певицы Марии Максаковой*. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о ч. 2 ст. 330.1 УК РФ ("Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах"). По словам собеседника, Максакова* не маркировала материалы, которые публиковала в своих социальных сетях.

Ранее против оперной певицы уже возбуждали дело – по п. "в" ч. 2 ст. 280.4 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет"). Ее арестовали заочно. В список иноагентов Максакова* попала в мае 2023 года. В Минюсте уточняли, что она призывала к передаче оружия Украине, свержению власти в РФ, а также распространяла созданные иностранными агентами материалы.

* Признана Минюстом иноагентом