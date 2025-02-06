Против уехавшей на Украину оперной певицы Максаковой* завели дело
Речь идет о статье о нарушении деятельности иноагента
06 февраля 2025, 10:55, ИА Амител
Уголовное дело о нарушении закона об иноагентах возбудили в отношении уехавшей на Украину оперной певицы Марии Максаковой*. Об этом сообщает РИА Новости.
Речь идет о ч. 2 ст. 330.1 УК РФ ("Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах"). По словам собеседника, Максакова* не маркировала материалы, которые публиковала в своих социальных сетях.
Ранее против оперной певицы уже возбуждали дело – по п. "в" ч. 2 ст. 280.4 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет"). Ее арестовали заочно. В список иноагентов Максакова* попала в мае 2023 года. В Минюсте уточняли, что она призывала к передаче оружия Украине, свержению власти в РФ, а также распространяла созданные иностранными агентами материалы.
* Признана Минюстом иноагентом
11:02:14 06-02-2025
до отьезда надо было...
13:41:29 06-02-2025
Олег (11:02:14 06-02-2025) до отьезда надо было...... До отъезда она депутатом ГД была.
11:36:22 06-02-2025
С женщиной справиться легко. Поезжайте в Псковскую обл, и там покажите свою доблесть.
11:59:06 06-02-2025
Гость (11:36:22 06-02-2025) С женщиной справиться легко. Поезжайте в Псковскую обл, и та... Так не справились. Значит не так и легко. Раз и убежала. Всех сделала
13:33:50 06-02-2025
Гость (11:36:22 06-02-2025) С женщиной справиться легко. Поезжайте в Псковскую обл, и та... Ты её не видел, если называешь женщиной. Вульгарная потасканная бабенка. А уж как откроет рот, льются одни помои.
11:57:51 06-02-2025
Ее арестовали заочно --- уже не поймать, она может уже в Англии
12:38:42 06-02-2025
Беда-пичаль. Не пьет, не ест, не спит - переживает... 🤣🤣🤣🤣
13:24:21 06-02-2025
Кхм... (12:38:42 06-02-2025) Беда-пичаль. Не пьет, не ест, не спит - переживает... 🤣🤣🤣...
зря ерничаете. времена могут измениться, и безопасность в другой стране может перестать быть) заключат договоры об экстрадиции и привет))))
14:15:21 06-02-2025
Есть укропский пропагандист, якобы профессор, утверждающий, что Путин не Путин, а двойник, настоящий умер и лежит в холодильнике))) Когда одна журналистка, сославшись на укропа, задала подобный вопрос Ходорковскому*, тот не выдержал, возмутился, ответил, что даже обсуждать не будет подобный бред. Так вот, Максакова постоянно несёт подобный бред, распространяет придуманные ею (или кем-то?) сплетни, выдавая за инсайд, выисканный в чужих постелях.
15:54:58 06-02-2025
Гость (14:15:21 06-02-2025) Есть укропский пропагандист, якобы профессор, утверждающий,... ходор вообще далеко не идиот.
хоть и враг и гнида.
16:13:10 06-02-2025
Не зря я с детства не люблю оперы. Визг, а не пение.
17:38:31 06-02-2025
Гость (16:13:10 06-02-2025) Не зря я с детства не люблю оперы. Визг, а не пение.... ваше мнение не показатель