Российскую телеведущую заочно приговорили к 6,5 года колонии
Суд признал ее виновной в оправдании терроризма
24 декабря 2024, 19:35, ИА Амител
Западный окружной военный суд заочно приговорил телеведущую Татьяну Лазареву* к шести с половиной годам колонии по делу о пропаганде терроризма. Об этом сообщает ТАСС.
Суд признал телеведущую виновной в публичных призывах к террористической деятельности и оправдании терроризма с использованием интернета. Помимо тюремного срока, ей также запрещено заниматься администрированием интернет-ресурсов в течение четырех лет.
Прокурор на прениях требовал именно такого наказания. Лазарева* не признала свою вину, а ее адвокат заявил о намерении обжаловать приговор.
Согласно материалам дела, в августе 2023 года, находясь за границей, в одном из интервью телеведущая публично заявила о допустимости террористических атак на города России с использованием дронов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента. Внесена в список террористов и экстремистов
20:48:13 24-12-2024
Лазарева* не признала свою вину...
07:28:05 25-12-2024
Заочно... Лазарева* не признала свою вину. Так она присутствовала на суде или нет? как ее опрашивали, раз суд проходил заочно?
08:25:29 25-12-2024
Так она убежала. Ей пофиг
09:24:39 25-12-2024
Гость (08:25:29 25-12-2024) Так она убежала. Ей пофиг... дошутилась. рисковая профессия.