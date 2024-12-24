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Российскую телеведущую заочно приговорили к 6,5 года колонии

Суд признал ее виновной в оправдании терроризма

24 декабря 2024, 19:35, ИА Амител

Деревянный молоток судьи / Фото: amic.ru
Деревянный молоток судьи / Фото: amic.ru

Западный окружной военный суд заочно приговорил телеведущую Татьяну Лазареву* к шести с половиной годам колонии по делу о пропаганде терроризма. Об этом сообщает ТАСС.

Суд признал телеведущую виновной в публичных призывах к террористической деятельности и оправдании терроризма с использованием интернета. Помимо тюремного срока, ей также запрещено заниматься администрированием интернет-ресурсов в течение четырех лет.

Прокурор на прениях требовал именно такого наказания. Лазарева* не признала свою вину, а ее адвокат заявил о намерении обжаловать приговор.

Согласно материалам дела, в августе 2023 года, находясь за границей, в одном из интервью телеведущая публично заявила о допустимости террористических атак на города России с использованием дронов.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента. Внесена в список террористов и экстремистов

Полицейская мигалка / Фото: unsplash.com

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суд телевидение иноагенты

Комментарии 4

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Гость

20:48:13 24-12-2024

Лазарева* не признала свою вину...

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Гость

07:28:05 25-12-2024

Заочно... Лазарева* не признала свою вину. Так она присутствовала на суде или нет? как ее опрашивали, раз суд проходил заочно?

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Гость

08:25:29 25-12-2024

Так она убежала. Ей пофиг

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Musik

09:24:39 25-12-2024

Гость (08:25:29 25-12-2024) Так она убежала. Ей пофиг... дошутилась. рисковая профессия.

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