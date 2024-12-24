Российскую телеведущую заочно приговорили к 6,5 года колонии

Суд признал ее виновной в оправдании терроризма

24 декабря 2024, 19:35, ИА Амител

Деревянный молоток судьи / Фото: amic.ru

Западный окружной военный суд заочно приговорил телеведущую Татьяну Лазареву* к шести с половиной годам колонии по делу о пропаганде терроризма. Об этом сообщает ТАСС.

Суд признал телеведущую виновной в публичных призывах к террористической деятельности и оправдании терроризма с использованием интернета. Помимо тюремного срока, ей также запрещено заниматься администрированием интернет-ресурсов в течение четырех лет.

Прокурор на прениях требовал именно такого наказания. Лазарева* не признала свою вину, а ее адвокат заявил о намерении обжаловать приговор.

Согласно материалам дела, в августе 2023 года, находясь за границей, в одном из интервью телеведущая публично заявила о допустимости террористических атак на города России с использованием дронов.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента. Внесена в список террористов и экстремистов