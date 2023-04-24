После операции на лице Виктории Бони – чёрная компрессионная повязка, которая выглядит как трендовая балаклава. Это нечто между шапкой, шарфом и медицинской маской – при этом нос и рот открыты.

Скорее всего, повязка нужна, чтобы держать скулы, щёки и подбородок примерно в одном положении, не позволяя им "уехать" вниз. Считается, что она способствует уменьшению отёка, заживлению гематом, а также создаёт лимфодренажный эффект.

Но это не всё. Кроме того, блогер надела тёмную кепку и большие солнцезащитные очки. В таком образе она предстала на видео перед подписчиками.