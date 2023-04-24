Противница пластики Боня сделала пластическую операцию: как она себя чувствует?
Виктория Боня показала подписчикам, как выглядит после пластической операции. Правда, знаменитость пока предпочла оставить небольшую интригу: у неё на лице плотная повязка (и не только)
24 апреля 2023, 14:32, Анастасия Бичакова
Блогер, телеведущая Виктория Боня долгое время была противницей пластики, но всё-таки не удержалась и сделала пластическую операцию. Как говорится, красота требует жертв – и теперь у девушки, судя по всему, "новый" овал лица.
Чтобы добиться максимального результата от хирургического вмешательства, Боня носит специальную повязку. Как знаменитость выглядит после операции и что говорит о своём самочувствии – читайте на amic.ru.
Вот это подбородок: какую пластическую операцию сделала Виктория Боня?
43-летняя Боня не рассказывает, какую пластическую операцию она сделала.
Как предполагают поклонники, звезда могла прибегнуть к круговой подтяжке лица и скорректировать подбородок. Вероятно, поэтому Виктория носит повязку.
Модный лук: ну а что за повязка у Бони?
После операции на лице Виктории Бони – чёрная компрессионная повязка, которая выглядит как трендовая балаклава. Это нечто между шапкой, шарфом и медицинской маской – при этом нос и рот открыты.
Скорее всего, повязка нужна, чтобы держать скулы, щёки и подбородок примерно в одном положении, не позволяя им "уехать" вниз. Считается, что она способствует уменьшению отёка, заживлению гематом, а также создаёт лимфодренажный эффект.
Но это не всё. Кроме того, блогер надела тёмную кепку и большие солнцезащитные очки. В таком образе она предстала на видео перед подписчиками.
Врачей – выбирают: правда ли, что Виктория Боня сделала пластику за границей?
Да, правда. Виктория Боня сделала пластическую операцию в Дубае.
К этому вопросу она наверняка подошла серьёзно, ведь, по словам телеведущей, для неё это первая пластика.
"Я иду по Дубаю, и меня даже так узнают… Можете поздравить меня с моей первой пластической операцией", – рассказала Боня в повязке и тёмных очках.
Значит, раньше Боня совсем-совсем не делала пластических операций?
Разве что одну вынужденную. Боня призналась, что в 25 лет ей удалили грыжи под глазами.
И эта операция, говорила она, увы, оказалась неудачной. Глаза "стали заваливаться" из-за слабых мышц.
Однако теперь девушка надеется исключительно на блестящий результат.
Надо время: как Виктория Боня чувствует себя после операции?
Виктория Боня не рассказала, как чувствует себя после операции. Но на видео она улыбается и бодро машет из стороны в сторону длинными волосами, собранными в хвост.
Телеведущая упомянула, что отёк после вмешательства уже сошёл.
"Результат будет через четыре дня или пять дней", – подытожила Боня.
Альтернативные методы омоложения: что раньше Виктория Боня говорила о пластических операциях?
Раньше Виктория Боня была против пластических операций. Она утверждала, что эффект даёт массаж лица и продавала курсы по фейсбилдингу (гимнастике для лица, – прим. ред.)
"Я агитирую всех против ботокса", – утверждала она. Об этом пишет Starhit.
14:37:19 24-04-2023
это, безусловно, очень, очень важно для нас! один вопрос: а кто это?
08:49:05 25-04-2023
"Я иду по Дубаю, и меня даже так узнают…/// IPhone, несомненно, красивый телефон, но он- массовая штмповка. Так и Боня, похоже, зря обольщается, её запросто можно спутать с дюжиной других 40-летних "девушек" и эскортниц...