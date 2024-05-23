Противопаводковую насыпь проверили в барнаульском поселке Ильича
На территории ввели режим повышенной готовности
23 мая 2024, 08:31, ИА Амител
В Барнауле проверили состояние земляной насыпи в поселке Ильича. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
"Начальником городского управления ГОЧС Владимиром Драчевым и начальником отдела водных ресурсов по Алтайскому краю Верхне-Обского БВУ Виталием Карловским с участием ответственных специалистов отдела водных ресурсов, городского управления ГОЧС и администрации Октябрьского района проведено выездное обследование защитного сооружения", – сказано в сообщении.
Отмечается, что повреждений на насыпи не нашли и установили, что она полностью готова к паводку.
Напомним, что с 19 мая на территории ввели режим повышенной готовности. Подтопление может затронуть улицы Остров Кораблик, Заозерная, Красноярская, Понтонный Мост.
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