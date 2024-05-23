В Рособрнадзоре рассказали о проведении ЕГЭ в регионах, пострадавших от паводка

По последним данным, подтопления есть в 119 населенных пунктах страны

23 мая 2024, 07:31, ИА Амител

Ручка и блокнот / Фото: pxhere.com

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о том, что губернаторы регионов, пострадавших от паводка, не обращались в ведомство, чтобы провести ЕГЭ в особом порядке.

"Мы на постоянной связи с региональными министерствами Оренбургской, Тюменской, Курганской областей и т. д. Ни от региональных министерств, ни от отдельных граждан – выпускников, родителей, учителей – в Рособрнадзор не поступали запросы на создание каких-то особых условий или изменение порядка проведения экзамена", – цитирует Музаева ТАСС.

По данным на 21 мая, в 119 населенных пунктах 11 регионов России подтоплено 1734 жилых дома, 5051 дачный дом, 11 152 приусадебных участка, 29 низководных мостов, 74 участка автодорог и 8 социально значимых объектов. Больше всего домов подтоплено в Омской области – 644, Якутии – 439, Тюменской области – 292, Оренбургской – 207 и Курганской – 134.

Основной период ЕГЭ в России состоится с 23 мая по 5 июля.