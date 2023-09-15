Проводить новую волну мобилизации в РФ пока не планируется

15 сентября 2023, 06:30, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Словосочетание "дополнительная мобилизация" в России в последние две недели заставляет вздрагивать не только мужчин, но и женщин. В социальных сетях, мессенджерах и СМИ постоянно появляется информация, что это может случиться чуть ли не завтра. Повышают стресс многочисленные фейки со стороны Украины. Как обстоит ситуация на самом деле, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Есть ли необходимость в дополнительной мобилизации в России?

Такой необходимости нет. Об этом заявляют на самом высоком уровне. 12 сентября президент России Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ напомнил, что осенью 2022 года в рамках мобилизации из запаса призвали 300 тысяч человек из разных регионов России.

После начался активный набор контрактников. Только за последние 6-7 месяцев их ряды пополнили 270 тысяч человек. И этот процесс продолжается: ежедневно 1000–1500 человек приходят подписывать контракт, добавил он.

О том, что осенью 2023 года никаких дополнительных волн мобилизации не предполагается, 14 сентября сообщил заместитель председателя оборонного комитета Госдумы Юрий Швыткин, сообщило RTVI. По его словам, в зоне СВО потребности армии удастся на 100% закрыть за счет контрактников.

"Все эти приказы, которые якобы выпускаются, носят фейковый характер. Ни в коем случае нельзя на это поддаваться. Это явно провокации со стороны украинского профашистского режима, ни в коем случае. Еще раз повторяю: на сегодняшний день мобилизация не предполагается", – подчеркнул парламентарий.

Об этом же днем ранее заявил и вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.

"Исходя из тех резервов, которые сегодня есть у Минобороны, мы предпосылок для мобилизации на данном этапе не видим", – отметил он.

А сколько всего человек планируют набрать по контракту?

Депутат Госдумы Андрей Гурулев сообщал, что до 1 января 2024 года планируется набрать около 420 тысяч человек по контракту. Генерал-лейтенант подчеркивал, что новой волны мобилизации не будет, так как нашей промышленности не под силу одномоментно обеспечить такое значительное количество мобилизованных всем необходимым, писал amic.ru.

Почему тогда так много слухов о новой волне мобилизации?

Информационные войны играют большую роль, и сейчас перед Украиной стоит задача деморализовать народ в России. Липовым приказом якобы за подписью министра обороны Сергея Шойгу о необходимости набрать для отправки в зону СВО 200 тысяч человек они многих заставили волноваться. Однако в заявленный день, а именно 11 сентября, ничего не произошло. Поэтому сейчас просто нужно выдохнуть и успокоиться.