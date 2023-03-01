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Проверку систем оповещения в Алтайском крае отменили

Сирены должны были завыть сегодня, 1 марта

01 марта 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Алтайском крае отменили проверку систем оповещения, которая должна была состояться в среду, 1 марта. Об этом сообщили в правительстве региона.

"Запланированная комплексная тренировка по проверке готовности систем оповещения населения с включением электросирен, системы громкоговорящей связи и замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов сегодня, 1 марта 2023 года, проводиться не будет", – отметили в пресс-службе.

Причина отмены не уточняется.

Напомним, сирены с подачей речевого сигнала "Техническая проверка" должны были запустить в период с 10:40 до 10:44 во всех городах и райцентрах Алтайского края.

Аналогичные мероприятия отменили и в других регионах, пишут СМИ.

Комментарии 11

  • а че так, сначала решили бункеры построить
    01 марта, Гость   Ответить
  • Не работает?
    01 марта, Гость   Ответить
  • Так жаль, а я телевизор очистил от пыли, кастрюлю киселя сварил, думал буду наслаждаться.
    01 марта, Гость   Ответить
  • При чем тут бункеры? По правилам безопасности, услышав звуки сирены, надо завернуться в белую простыню и тихо отползать в сторону кладбища...
    01 марта, Гость   Ответить
  • Боятся взлома и последующих ложных тревог, что уже имеет место быть в других регионах.
    01 марта, Гость   Ответить
  • Конечно отменили. Не работает не чего. Вот и отменили, чтоб не обосраться. Кто бы следил за исправностью этих систем
    01 марта, Гость   Ответить
  • Конечно не работает, второй раз уже отменяют))
    01 марта, Гость   Ответить
  • Боятся взлома и последующих ложных тревог,// Зачем тогда анонсировать, что будут учения? Вы бы хоть иногда думали или делали вид, что думаете
    01 марта, Гость   Ответить
  • До нас дроны не долетят, так что и учения проводить не надо... Но это не точно
    01 марта, Гость   Ответить
  • Конечно не работает, второй раз уже отменяют)) - не второй, а раз десятый, наверное, уже! За несколько лет так ни разу и не провели проверку!
    01 марта, Гость   Ответить
  • До нас дроны не долетят, так что и учения проводить не надо... Но это не точно От Казахстана 300 км. Долетит даже бумажный голубь
    01 марта, Гость   Ответить
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