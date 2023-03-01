Проверку систем оповещения в Алтайском крае отменили

Сирены должны были завыть сегодня, 1 марта

01 марта 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае отменили проверку систем оповещения, которая должна была состояться в среду, 1 марта. Об этом сообщили в правительстве региона.

"Запланированная комплексная тренировка по проверке готовности систем оповещения населения с включением электросирен, системы громкоговорящей связи и замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов сегодня, 1 марта 2023 года, проводиться не будет", – отметили в пресс-службе.

Причина отмены не уточняется.

Напомним, сирены с подачей речевого сигнала "Техническая проверка" должны были запустить в период с 10:40 до 10:44 во всех городах и райцентрах Алтайского края.

Аналогичные мероприятия отменили и в других регионах, пишут СМИ.