Проверку систем оповещения в Алтайском крае отменили
Сирены должны были завыть сегодня, 1 марта
01 марта 2023, 08:45, ИА Амител
В Алтайском крае отменили проверку систем оповещения, которая должна была состояться в среду, 1 марта. Об этом сообщили в правительстве региона.
"Запланированная комплексная тренировка по проверке готовности систем оповещения населения с включением электросирен, системы громкоговорящей связи и замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов сегодня, 1 марта 2023 года, проводиться не будет", – отметили в пресс-службе.
Причина отмены не уточняется.
Напомним, сирены с подачей речевого сигнала "Техническая проверка" должны были запустить в период с 10:40 до 10:44 во всех городах и райцентрах Алтайского края.
Аналогичные мероприятия отменили и в других регионах, пишут СМИ.
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