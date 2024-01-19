НОВОСТИПроисшествия

Проводницу, выкинувшую кота Твикса из вагона поезда, проверила полиция

Инцидент произошел в Кирове, теперь кота пытается найти большое количество людей

19 января 2024, 17:25, ИА Амител

Фото: Telegram-канал "Плохие новости"
Фото: Telegram-канал "Плохие новости"

В Кирове сотрудники транспортной полиции провели проверку по факту обращения о пропаже кота из поезда, сообщает местный линейный отдел МВД на транспорте.

Обращение поступило от жителя Ленинградской области. Он отметил, что кот Твикс пропал 11 января из поезда по пути из Екатеринбурга в Санкт-Петербург.

"Кота вез родственник заявителя по всем нормам перевозки животных железнодорожным транспортом. В пути следования питомец выбрался из специальной переноски", – рассказали в ведомстве.

Проводница пояснила, что она не смогла найти хозяина гулявшего по вагону кота, решила, что он случайно забрел во время стоянки, и выпустила на улицу.

Как уточнили в Telegram-канале "Плохие новости", хозяева кота объявили о вознаграждении.

Фото: unsplash.com

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НОВОСТИОбщество
Происшествия полиция животные

Комментарии 11

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Гость

17:29:32 19-01-2024

Нельзя котов обижать

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Гость

17:37:03 19-01-2024

Кот был приверженцем палочки не той стороны

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Гость

17:47:51 19-01-2024

Кота перевозили по всем правилам так, что он свободно гулял по вагону и не могли найти хозяев. Безолаберные хозяева, таким нельзя котов доверять.

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Гость

19:06:41 19-01-2024

Котов перевозят не во всех вагонах, только в некоторых из них разрешен провоз животных, причем с билетом, так что проводница не могла не знать, кто из пассажиров везет кота. Значит специально сделала.

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Дмитрий

06:20:31 20-01-2024

понятно что тварь проводница выбросила специально котейку. Прекрасно знала в каком купе он ехал. У нее же есть списки всех пассажиров . и билет на кота при посадке проверяла, и знала в каком купе ехал. Просто из за своего скоства решила котика выкинуть. Тварина должна сидеть. а лучше также в мороз выбросить где нибудь в глухом лесу пусть снег жрет

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Гость

07:50:16 20-01-2024

Вы с котовоза спрашивайте, зачем он кота выгнал их купе, по вагону метить все углы?

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Гость

12:32:09 20-01-2024

Хозяина кота строго привлечь к ответственности за ненадлежащее обращение с животным, повлекшим скорее всего его гибель. Проводница очень гуманно выпустила его, объяснение её выглядит достоверным. А могла бы на ходу 100 км/ч в поле вышвырнуть в метель.

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Саша

00:31:42 21-01-2024

Гость (17:29:32 19-01-2024) Нельзя котов обижать... Кошки даже лучше людей-это я вам заявляю со с 101 % уверенностью. Собаки их не превзойдут никогда из за своей агрессии и из за стайного характера.

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Гость

00:54:22 21-01-2024

Гость (12:32:09 20-01-2024) Хозяина кота строго привлечь к ответственности за ненадлежащ... Кот погиб.

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Гость

12:54:48 21-01-2024

Проводница права. Кота везли в переноске, а этот свободно ходил по вагону. Никто из пассажиров не признал его своим. И она его не выбросила, а высадила на остановке как постороннего, случайно залезшего в вагон.

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Гость

03:22:18 24-01-2024

Гость (12:54:48 21-01-2024) Проводница права. Кота везли в переноске, а этот свободно хо... А кого она спрашивала ? Перевозчик кота ехал на своём месте согласно купленному билету. Если он не признал кота своим, значит, она его и не спрашивала, равно, как и других пассажиров этого купе. Купе, между прочим, четырёхместное.

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