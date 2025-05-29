"Проявили безответственность". Томенко рассказал, когда достроят развязку в Барнауле
Губернатор пообещал, что работы завершат в 2025 году
29 мая 2025, 10:05, ИА Амител
Новый подрядчик – Центральное ДСУ – должен завершить все работы по строительству развязки на пересечении Змеиногорского и Южного трактов до конца ноября текущего года. Об этом сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко на сессии АКЗС, выступая с докладом о работе правительства региона за 2024 год.
"В январе мы расторгли договор с компанией "РСК". Подрядчик проявил безответственность и из-за финансовых трудностей ушел с объекта. Заключен договор с новым подрядчиком и все работы на развязке будут завершены в ноябре", – пообещал глава региона.
Работы будут выполнять специалисты Центрального ДСУ. На достройку объекта направят около 825 миллионов рублей. Это на 138 млн рублей меньше суммы обязательств, не исполненных первым подрядчиком. Готовность развязки составляет около 80%. Общая стоимость проекта – около 2,9 миллиарда рублей.
По словам Томенко, всего в регионе в 2024 году отремонтировали 800 километров дорог. В 2025-м на ремонт дорог края направят около 30 миллиардов рублей.
На обновление общественного транспорта в Алтайском крае в 2025 году выделяют чуть более миллиарда рублей, еще свыше 500 млн – в 2026-м. Средства пойдут на приобретение минимум 9 троллейбусов, 12 трамваев и 28 автобусов.
10:12:24 29-05-2025
Безответсвенность проявили в первую очередь чиновники администрации, которые курировали данный объект. Кто-то уволен их них ? За глобальные проблемы, созданные жителям города из-за их неисполнения служебных обязанностей
07:31:33 08-06-2025
Гость (10:12:24 29-05-2025) Безответсвенность проявили в первую очередь чиновники админи... А кто-то где-то (ну хотя бы для показухи из неугодных)понес хоть какую нибудь ответственность ?! Ну хоть бы для приличия пальчиком погрозили и "айяйяй" сказали ! НЕТ они там не подсудны все !!!
10:32:41 29-05-2025
Интересно, где был губернатор, когда происходила эта безответственность?
11:23:23 29-05-2025
уже которую неделю обещают построить-достроить, а на объекте и утром и днем и вечером 3 калеки.
13:59:47 29-05-2025
Гость (11:23:23 29-05-2025) уже которую неделю обещают построить-достроить, а на объекте... раньше так же и было, в начале!
11:23:25 29-05-2025
Многие верят (голосом Пельцер)
11:50:01 29-05-2025
не проще ли было обычное кольцо, только больше старого, сделать, ведь со съезда с развязки поток машин будет упираться в обычную, однополосную дорогу, и в чём смысл по большому счёту этой развязки???
12:09:10 29-05-2025
Гость (11:50:01 29-05-2025) не проще ли было обычное кольцо, только больше старого, сдел... однополосная только на южный. остальные - 2 полосы.
12:24:09 29-05-2025
Гость (12:09:10 29-05-2025) однополосная только на южный. остальные - 2 полосы.... Да вы жешь мамкин барнаулец.... А змеиногорский тракт в сторону Алейска? И навстречу в Барнаул?
13:00:12 29-05-2025
Гость (12:24:09 29-05-2025) Да вы жешь мамкин барнаулец.... А змеиногорский тракт в стор... точняк. запамятовал. прошу прощения.
13:58:59 29-05-2025
что изменит эта развязка? только на южный с горы проезжать поудобней станет...
07:32:46 08-06-2025
Гость (11:50:01 29-05-2025) не проще ли было обычное кольцо, только больше старого, сдел... да ни в чем !! за то бабло отмыли ! А все их "современные" дороги сделаны ТАК же !!!
12:01:04 29-05-2025
как там? обещанного три голда ждут. Не будем, товарищи, подрывать силу русских пословиц и поговорок
13:16:14 29-05-2025
Те хоть работали и днем и ночью и в выходные, этих вообще не видно даже днем. Тишина. Они когда собираются работать? В ноябре? Непонятно почему не работают то? Чего опять не хватает? Материалов, денег? В декабре скажут что подрядчик проявил безответственность и не работал когда погодные условия позволяли. Так что ли? АМИК можно прояснить ситуацию почему не работают то?
13:18:00 29-05-2025
деньги то вернут?
14:01:35 29-05-2025
Гость (13:18:00 29-05-2025) деньги то вернут?... ну, неее, их наверно уже...того...
07:35:06 08-06-2025
Гость (13:18:00 29-05-2025) деньги то вернут?... конечно вернут - тем , кто и затеял все эти манипуляции и именно для этого