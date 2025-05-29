"Проявили безответственность". Томенко рассказал, когда достроят развязку в Барнауле

Губернатор пообещал, что работы завершат в 2025 году

29 мая 2025, 10:05, ИА Амител

Губернатор Виктор Томенко / Фото: amic.ru

Новый подрядчик – Центральное ДСУ – должен завершить все работы по строительству развязки на пересечении Змеиногорского и Южного трактов до конца ноября текущего года. Об этом сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко на сессии АКЗС, выступая с докладом о работе правительства региона за 2024 год.

"В январе мы расторгли договор с компанией "РСК". Подрядчик проявил безответственность и из-за финансовых трудностей ушел с объекта. Заключен договор с новым подрядчиком и все работы на развязке будут завершены в ноябре", – пообещал глава региона.

Работы будут выполнять специалисты Центрального ДСУ. На достройку объекта направят около 825 миллионов рублей. Это на 138 млн рублей меньше суммы обязательств, не исполненных первым подрядчиком. Готовность развязки составляет около 80%. Общая стоимость проекта – около 2,9 миллиарда рублей.

По словам Томенко, всего в регионе в 2024 году отремонтировали 800 километров дорог. В 2025-м на ремонт дорог края направят около 30 миллиардов рублей.

На обновление общественного транспорта в Алтайском крае в 2025 году выделяют чуть более миллиарда рублей, еще свыше 500 млн – в 2026-м. Средства пойдут на приобретение минимум 9 троллейбусов, 12 трамваев и 28 автобусов.