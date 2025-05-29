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"Проявили безответственность". Томенко рассказал, когда достроят развязку в Барнауле

Губернатор пообещал, что работы завершат в 2025 году

29 мая 2025, 10:05, ИА Амител

Губернатор Виктор Томенко / Фото: amic.ru
Губернатор Виктор Томенко / Фото: amic.ru

Новый подрядчик – Центральное ДСУ – должен завершить все работы по строительству развязки на пересечении Змеиногорского и Южного трактов до конца ноября текущего года. Об этом сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко на сессии АКЗС, выступая с докладом о работе правительства региона за 2024 год.

"В январе мы расторгли договор с компанией "РСК". Подрядчик проявил безответственность и из-за финансовых трудностей ушел с объекта. Заключен договор с новым подрядчиком и все работы на развязке будут завершены в ноябре", – пообещал глава региона.

Работы будут выполнять специалисты Центрального ДСУ. На достройку объекта направят около 825 миллионов рублей. Это на 138 млн рублей меньше суммы обязательств, не исполненных первым подрядчиком. Готовность развязки составляет около 80%. Общая стоимость проекта – около 2,9 миллиарда рублей. 

По словам Томенко, всего в регионе в 2024 году отремонтировали 800 километров дорог. В 2025-м на ремонт дорог края направят около 30 миллиардов рублей.

На обновление общественного транспорта в Алтайском крае в 2025 году выделяют чуть более миллиарда рублей, еще свыше 500 млн – в 2026-м. Средства пойдут на приобретение минимум 9 троллейбусов, 12 трамваев и 28 автобусов.

Барнаул Виктор Томенко акзс Развязка
Читайте также в сюжете: Отчет губернатора Алтайского края

Комментарии 17

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Гость

10:12:24 29-05-2025

Безответсвенность проявили в первую очередь чиновники администрации, которые курировали данный объект. Кто-то уволен их них ? За глобальные проблемы, созданные жителям города из-за их неисполнения служебных обязанностей

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Гость

07:31:33 08-06-2025

Гость (10:12:24 29-05-2025) Безответсвенность проявили в первую очередь чиновники админи... А кто-то где-то (ну хотя бы для показухи из неугодных)понес хоть какую нибудь ответственность ?! Ну хоть бы для приличия пальчиком погрозили и "айяйяй" сказали ! НЕТ они там не подсудны все !!!

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Гость

10:32:41 29-05-2025

Интересно, где был губернатор, когда происходила эта безответственность?

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Гость

11:23:23 29-05-2025

уже которую неделю обещают построить-достроить, а на объекте и утром и днем и вечером 3 калеки.

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Гость

13:59:47 29-05-2025

Гость (11:23:23 29-05-2025) уже которую неделю обещают построить-достроить, а на объекте... раньше так же и было, в начале!

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Гость

11:23:25 29-05-2025

Многие верят (голосом Пельцер)

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Гость

11:50:01 29-05-2025

не проще ли было обычное кольцо, только больше старого, сделать, ведь со съезда с развязки поток машин будет упираться в обычную, однополосную дорогу, и в чём смысл по большому счёту этой развязки???

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Гость

12:09:10 29-05-2025

Гость (11:50:01 29-05-2025) не проще ли было обычное кольцо, только больше старого, сдел... однополосная только на южный. остальные - 2 полосы.

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Гость

12:24:09 29-05-2025

Гость (12:09:10 29-05-2025) однополосная только на южный. остальные - 2 полосы.... Да вы жешь мамкин барнаулец.... А змеиногорский тракт в сторону Алейска? И навстречу в Барнаул?

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Гость

13:00:12 29-05-2025

Гость (12:24:09 29-05-2025) Да вы жешь мамкин барнаулец.... А змеиногорский тракт в стор... точняк. запамятовал. прошу прощения.

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Гость

13:58:59 29-05-2025

что изменит эта развязка? только на южный с горы проезжать поудобней станет...

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Гость

07:32:46 08-06-2025

Гость (11:50:01 29-05-2025) не проще ли было обычное кольцо, только больше старого, сдел... да ни в чем !! за то бабло отмыли ! А все их "современные" дороги сделаны ТАК же !!!

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Гость

12:01:04 29-05-2025

как там? обещанного три голда ждут. Не будем, товарищи, подрывать силу русских пословиц и поговорок

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гость

13:16:14 29-05-2025

Те хоть работали и днем и ночью и в выходные, этих вообще не видно даже днем. Тишина. Они когда собираются работать? В ноябре? Непонятно почему не работают то? Чего опять не хватает? Материалов, денег? В декабре скажут что подрядчик проявил безответственность и не работал когда погодные условия позволяли. Так что ли? АМИК можно прояснить ситуацию почему не работают то?

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Гость

13:18:00 29-05-2025

деньги то вернут?

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Гость

14:01:35 29-05-2025

Гость (13:18:00 29-05-2025) деньги то вернут?... ну, неее, их наверно уже...того...

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Гость

07:35:06 08-06-2025

Гость (13:18:00 29-05-2025) деньги то вернут?... конечно вернут - тем , кто и затеял все эти манипуляции и именно для этого

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