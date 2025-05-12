Достраивать проблемную развязку в Барнауле начнут уже в ближайшие дни

Подрядчиком стало Центральное ДСУ

12 мая 2025, 13:50, ИА Амител

Строительство транспортной развязки в Барнауле / Фото: amic.ru

Транспортную развязку на Змеиногорском тракте в Барнауле, работы на которой заморозили из-за разрыва контракта с подрядчиком, планируют начать достраивать уже в ближайшие дни, сообщили в региональном Минтрансе.

Работы будут выполнять специалисты Центрального ДСУ. На достройку объекта направят около 825 миллионов рублей. Это на 138 млн рублей меньше суммы обязательств, не исполненных первым подрядчиком. Готовность объекта составляет около 80%. Общая стоимость проекта – около 2,9 миллиарда рублей.

Сдать развязку, согласно условиям контракта, необходимо к 28 ноября 2025 года. Новому подрядчику предстоит достроить тоннель (завершить бетонирование стен и дна), а также уложить асфальтобетонное покрытие, установить освещение, пешеходное ограждение и обустроить тротуары.

Завершить строительство развязки планировали в декабре 2024 года. Однако подрядчик – Региональная строительная компания (РСК) – нарушил сроки сдачи, сославшись на аномально сильные и длительные проливные дожди. В итоге "Алтайавтодор" расторг контракт с подрядчиком. Сумма неотработанного аванса составила более 450 млн рублей. Заказчик потребовал взыскать с московской компании деньги, которые не успели освоить. Региональный СК также возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты трудившимся на объекте работникам. Позже краевые власти заявили, что объект обязательно сдадут, пусть и не в срок.