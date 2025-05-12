Достраивать проблемную развязку в Барнауле начнут уже в ближайшие дни
Подрядчиком стало Центральное ДСУ
12 мая 2025, 13:50, ИА Амител
Транспортную развязку на Змеиногорском тракте в Барнауле, работы на которой заморозили из-за разрыва контракта с подрядчиком, планируют начать достраивать уже в ближайшие дни, сообщили в региональном Минтрансе.
Работы будут выполнять специалисты Центрального ДСУ. На достройку объекта направят около 825 миллионов рублей. Это на 138 млн рублей меньше суммы обязательств, не исполненных первым подрядчиком. Готовность объекта составляет около 80%. Общая стоимость проекта – около 2,9 миллиарда рублей.
Сдать развязку, согласно условиям контракта, необходимо к 28 ноября 2025 года. Новому подрядчику предстоит достроить тоннель (завершить бетонирование стен и дна), а также уложить асфальтобетонное покрытие, установить освещение, пешеходное ограждение и обустроить тротуары.
Завершить строительство развязки планировали в декабре 2024 года. Однако подрядчик – Региональная строительная компания (РСК) – нарушил сроки сдачи, сославшись на аномально сильные и длительные проливные дожди. В итоге "Алтайавтодор" расторг контракт с подрядчиком. Сумма неотработанного аванса составила более 450 млн рублей. Заказчик потребовал взыскать с московской компании деньги, которые не успели освоить. Региональный СК также возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты трудившимся на объекте работникам. Позже краевые власти заявили, что объект обязательно сдадут, пусть и не в срок.
14:28:21 12-05-2025
Бог в помощь, как говорится!
15:19:45 12-05-2025
Начинайте достройку завтра, пока залповые ливни не зарядили.
15:58:35 12-05-2025
Если что-то делать медленно, тогда тоннель станет бассейном.
16:29:12 12-05-2025
Лучше бы на эти деньги догогу бы построили больше одной полосы . И та сейчас вся в ямах.
17:08:53 12-05-2025
Андрей (16:29:12 12-05-2025) Лучше бы на эти деньги догогу бы построили больше одной пол... Догогу и стгоят. И не в одну полосу. Ну а если вы пго Южный... То вам с этим жить. Ожидайте пока к вам скогостной тгамвай запустят.
22:41:47 12-05-2025
Общая стоимость проекта – около 2,9 миллиарда рублей. Готовность объекта составляет около 80%, т.е на 29млн Х 80 = 2,3 миллиарда.
На достройку объекта направят около 825 миллионов рублей.
Сумма неотработанного аванса составила более 450 млн рублей.
Ну +/- пол ярда сходится.
Мутная история, посадят кого-то, даже если достроят.
00:27:15 13-05-2025
Олег (22:41:47 12-05-2025) Общая стоимость проекта – около 2,9 миллиарда рублей. Готовн... Сажать там надо целую компанию - подрядчиков, министров, чиновников, кураторов и пр. И за доставленные жителям неудобства в виде компенсации морального вреда надо сделать конфискацию материальных благ данных "специалистов".
07:41:23 13-05-2025
Олег (22:41:47 12-05-2025) Общая стоимость проекта – около 2,9 миллиарда рублей. Готовн...
Сумма необработанного аванса, т.е. это сумма которую хотят забрать из аванса прошлому подрядчику 450млн и по вашим подсчетам 600млн осталось. Итого теоретически есть 1050млн. Из которых на достройку новый подрядчик хочет 850млн. Итого экономия 200млн. Как и написано в статье.
22:43:34 12-05-2025
Две трамвайные ветки бы не помешали вдоль трактов.
22:44:37 12-05-2025
т.е. заплатили прежнему подрядчику, а теперь еще 800 млн новому? не жирно ли? и где посадки?
23:15:02 14-05-2025
Там за 2 года 80% и это основные работы, а тут опять до нового года 20% и это тупо поставить освещение доделать туннель и уложить асфальт. да уложить асфальт это пару недель и по путепроводу можно открывать движение освещение можно параллельно делать. Там на все про все надо 2-3 месяца.
13:32:41 30-05-2025
Там эта развязка ненужна. Всего надо было спрямить перекрёсток, рамширить дорогу на Южный до 4 полос, рамширить учасьок длиной метров 800 до 6 полос по объездной и профит. Но мы не ищем лёгких путей. Эта развязка никому ничего не даст, особая пичалька жителям Южного съезжая с такой великолепной развязки упираться в родную двухполосеу. Трэш и угар.