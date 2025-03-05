"Пруды-сити". Как в Барнауле строят дома на месте трамвайного депо

Фотозаметки из района "Пруды"

05 марта 2025, 06:15, ИА Амител

Строительство ЖК на Анатолия, 304 / Фото: amic.ru

В Барнауле на улице Анатолия, 304, на территории бывшего трамвайного депо № 1, активно ведется строительство нового жилого квартала от компании "Регионстрой". Сейчас здесь возводят третий дом, а ввод в эксплуатацию первого корпуса запланирован уже на этот год. Ранее amic.ru писал, что всего, согласно предварительным эскизам, многоэтажек в квартале будет четыре.

Трамвайное депо на ул. Анатолия заработало в 1949 году – почти через год после начала движения трамваев в Барнауле. Сначала объект вмещал около 50 единиц техники, но в 1965 году провели реконструкцию станции, и там стали хранить до 100 трамваев. В 2012-м депо № 1 было решено законсервировать из-за технического износа зданий. В 2014-м администрация города объявила аукцион по продаже участка, на котором победила компания "Регионстрой".

Как выглядит территория сейчас – в нашем фоторепортаже.