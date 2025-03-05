"Пруды-сити". Как в Барнауле строят дома на месте трамвайного депо
Фотозаметки из района "Пруды"
05 марта 2025, 06:15, ИА Амител
В Барнауле на улице Анатолия, 304, на территории бывшего трамвайного депо № 1, активно ведется строительство нового жилого квартала от компании "Регионстрой". Сейчас здесь возводят третий дом, а ввод в эксплуатацию первого корпуса запланирован уже на этот год. Ранее amic.ru писал, что всего, согласно предварительным эскизам, многоэтажек в квартале будет четыре.
Трамвайное депо на ул. Анатолия заработало в 1949 году – почти через год после начала движения трамваев в Барнауле. Сначала объект вмещал около 50 единиц техники, но в 1965 году провели реконструкцию станции, и там стали хранить до 100 трамваев. В 2012-м депо № 1 было решено законсервировать из-за технического износа зданий. В 2014-м администрация города объявила аукцион по продаже участка, на котором победила компания "Регионстрой".
Как выглядит территория сейчас – в нашем фоторепортаже.
08:22:15 05-03-2025
Одним окошком на булыгинское кладбище, другим на завод агрегатов эта РкшинСитиПруд будет выглядеть. Плюс утреннее громмыхание старого трамвая под подоконником.
09:05:02 05-03-2025
Гость (08:22:15 05-03-2025) Одним окошком на булыгинское кладбище, другим на завод агрег... дада и 60 проц. уже про да но. бебебе, не завидуй
09:13:21 05-03-2025
Гость (09:05:02 05-03-2025) дада и 60 проц. уже про да но. бебебе, не завидуй... Поздравляю лимита-ипотечная , с приобретением.
14:05:40 05-03-2025
Гость (08:22:15 05-03-2025) Одним окошком на булыгинское кладбище, другим на завод агрег... не только трамваев, но и паровозов- под окнами жд ветка на АЗА.
08:29:40 05-03-2025
Хочу там жить)
08:36:35 05-03-2025
Мммм красота
08:53:36 05-03-2025
Ну вы блин даёте!... Такое предложение просто вдохновляет - вдохнуть всю гарь частника в этой яме за свои миллиончики. Трудно сдержаться и не купить, а инфраструктура... просто песня!
09:10:08 05-03-2025
Вот она власть барнаульская, трамваи стали не нужны
, депо не нужно, а человейников понастроим, прибыль по карманам.
09:15:28 05-03-2025
Этот вам не Галицкий с благодарным краснодарцами. Этот последний трамвай-барнаульсеий сдаст в цветмент, ради наживы.
09:34:54 05-03-2025
Ну про активную стройку загнули конечно. Идет, но как то вяло. 100% в этом году первый дом не сдадут
14:08:48 05-03-2025
Гость (09:34:54 05-03-2025) Ну про активную стройку загнули конечно. Идет, но как то вял... Там реально строят из кирпича, а не из г-на и палок. И, в принципе, планировки неплохие. Но расположение как по транспортной доступности, так и по размещению даже домов на участке - вытянутые прямоугольники с запада на восток, одна длинная северная сторона будет всегда темная, другая зажарится - это трындец.
10:48:23 05-03-2025
То что сознательно угробили самое большое депо ,это преступление,за которое надо судить причастных.Оно находилось на своём месте и можно было также отремонтировать здания и оно продолжало бы служить,тем более ,что там находится плывун.А вот человейники на этом месте ,точно ,будут трескаться,лопаться и перекашиваться.Но нам ,главное ,побольше хапнуть,пользуясь моментом.
14:40:40 05-03-2025
Халява застройщику, даже забор ставить не пришлось
15:51:50 05-03-2025
олды помнят, что Пруды- короли 👑,
а не сити
17:44:19 05-03-2025
А детсады и школы там близко есть?
20:05:27 05-03-2025
Гость (17:44:19 05-03-2025) А детсады и школы там близко есть?... Там даже аптеки не было ... на всем Булыгино ни одной аптеки.
14:18:32 07-03-2025
Сергей (20:05:27 05-03-2025) Там даже аптеки не было ... на всем Булыгино ни одной аптеки... Аптека была прям напротив, на нечетной стороне Анатолия, но эту 5-тиэтажку снесли лет 15 назад. Ближайшая - на М.Прудском.
10:37:07 10-03-2025
Пруды сити - чумное название
19:45:06 11-03-2025
Как и все заводы законсервировали, а потом их развалили
теперь торговые центры