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"Пруды-сити". Как в Барнауле строят дома на месте трамвайного депо

Фотозаметки из района "Пруды"

05 марта 2025, 06:15, ИА Амител

Строительство ЖК на Анатолия, 304 / Фото: amic.ru

В Барнауле на улице Анатолия, 304, на территории бывшего трамвайного депо № 1, активно ведется строительство нового жилого квартала от компании "Регионстрой". Сейчас здесь возводят третий дом, а ввод в эксплуатацию первого корпуса запланирован уже на этот год. Ранее amic.ru писал, что всего, согласно предварительным эскизам, многоэтажек в квартале будет четыре.

Трамвайное депо на ул. Анатолия заработало в 1949 году – почти через год после начала движения трамваев в Барнауле. Сначала объект вмещал около 50 единиц техники, но в 1965 году провели реконструкцию станции, и там стали хранить до 100 трамваев. В 2012-м депо № 1 было решено законсервировать из-за технического износа зданий. В 2014-м администрация города объявила аукцион по продаже участка, на котором победила компания "Регионстрой".

Как выглядит территория сейчас – в нашем фоторепортаже.

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Дом возведут в застроенном квартале, где расположены ветхие многоквартирники и частные дома
НОВОСТИОбщество

Барнаул недвижимость фоторепортажи

Комментарии 19

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Гость

08:22:15 05-03-2025

Одним окошком на булыгинское кладбище, другим на завод агрегатов эта РкшинСитиПруд будет выглядеть. Плюс утреннее громмыхание старого трамвая под подоконником.

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Гость

09:05:02 05-03-2025

Гость (08:22:15 05-03-2025) Одним окошком на булыгинское кладбище, другим на завод агрег... дада и 60 проц. уже про да но. бебебе, не завидуй

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Гость

09:13:21 05-03-2025

Гость (09:05:02 05-03-2025) дада и 60 проц. уже про да но. бебебе, не завидуй... Поздравляю лимита-ипотечная , с приобретением.

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Гость

14:05:40 05-03-2025

Гость (08:22:15 05-03-2025) Одним окошком на булыгинское кладбище, другим на завод агрег... не только трамваев, но и паровозов- под окнами жд ветка на АЗА.

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Гость

08:29:40 05-03-2025

Хочу там жить)

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Гость

08:36:35 05-03-2025

Мммм красота

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Гость

08:53:36 05-03-2025

Ну вы блин даёте!... Такое предложение просто вдохновляет - вдохнуть всю гарь частника в этой яме за свои миллиончики. Трудно сдержаться и не купить, а инфраструктура... просто песня!

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Гость

09:10:08 05-03-2025

Вот она власть барнаульская, трамваи стали не нужны
, депо не нужно, а человейников понастроим, прибыль по карманам.

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Гость

09:15:28 05-03-2025

Этот вам не Галицкий с благодарным краснодарцами. Этот последний трамвай-барнаульсеий сдаст в цветмент, ради наживы.

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Гость

09:34:54 05-03-2025

Ну про активную стройку загнули конечно. Идет, но как то вяло. 100% в этом году первый дом не сдадут

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Гость

14:08:48 05-03-2025

Гость (09:34:54 05-03-2025) Ну про активную стройку загнули конечно. Идет, но как то вял... Там реально строят из кирпича, а не из г-на и палок. И, в принципе, планировки неплохие. Но расположение как по транспортной доступности, так и по размещению даже домов на участке - вытянутые прямоугольники с запада на восток, одна длинная северная сторона будет всегда темная, другая зажарится - это трындец.

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Афиноген

10:48:23 05-03-2025

То что сознательно угробили самое большое депо ,это преступление,за которое надо судить причастных.Оно находилось на своём месте и можно было также отремонтировать здания и оно продолжало бы служить,тем более ,что там находится плывун.А вот человейники на этом месте ,точно ,будут трескаться,лопаться и перекашиваться.Но нам ,главное ,побольше хапнуть,пользуясь моментом.

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Гость

14:40:40 05-03-2025

Халява застройщику, даже забор ставить не пришлось

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Элен без ребят

15:51:50 05-03-2025

олды помнят, что Пруды- короли 👑,
а не сити

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Гость

17:44:19 05-03-2025

А детсады и школы там близко есть?

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Сергей

20:05:27 05-03-2025

Гость (17:44:19 05-03-2025) А детсады и школы там близко есть?... Там даже аптеки не было ... на всем Булыгино ни одной аптеки.

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Гость

14:18:32 07-03-2025

Сергей (20:05:27 05-03-2025) Там даже аптеки не было ... на всем Булыгино ни одной аптеки... Аптека была прям напротив, на нечетной стороне Анатолия, но эту 5-тиэтажку снесли лет 15 назад. Ближайшая - на М.Прудском.

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Олег

10:37:07 10-03-2025

Пруды сити - чумное название

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Юрий

19:45:06 11-03-2025

Как и все заводы законсервировали, а потом их развалили

теперь торговые центры

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