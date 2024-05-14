"Прям жопка". Кристина Асмус рассказала, почему на Алтае раздевалась догола
Актриса отметила, что большое количество клещей порой вызывало у нее "атаческие паники"
14 мая 2024, 12:41, ИА Амител
Российская актриса Кристина Асмус рассказала в соцсетях, что первые два дня отдыха в Республике Алтай перед выходом на улицу каждый раз брызгала на себя половину флакона средства от клещей.
"Приходя домой вечером, встряхивала одежду в душевой и осматривала себя голой в зеркало, выгибаясь в самых невероятных позах. Еще и атаческую панику славливала каждый раз, когда что-то чесалось", – написала Кристина.
Она указала, что ситуация с клещами на Алтае "прям жопка", но довольно быстро к этому привыкла.
"Сейчас я уже обалтаилась. Брызгаю только ноги, и то не всегда, хожу в шортах, ничего не вытряхиваю и осматривать себя забываю. Главное, не фиксироваться на этом и ни одного не снимешь с себя", – посоветовала Кристина.
Ранее актриса назвала приезд на Алтай возможностью "откалибровывать себя". Она подчеркнула, что отдых в алтайских горах – это мечта, которая сбылась.
13:23:10 14-05-2024
чё за вертихвостка?
13:38:58 14-05-2024
Да нам до лампочки твои жопки... 😁
15:17:54 14-05-2024
Клещ это подлое существо! Укусит и дураком станешь! Местные-то не боятся
15:59:26 14-05-2024
А че сюда поперлась если жопка. сидела бы в своей москолякии. ходют тут, топчуть. Из за вас москалей, у нас в горном цже ценники выше чем за рубежом. А наши зарплаты местные не позволяют нам же отдохнуть в нашем крае. Все беды от москвичей
18:15:28 14-05-2024
Гость (15:59:26 14-05-2024) А че сюда поперлась если жопка. сидела бы в своей москолякии... Эт точно, "прям жопка".