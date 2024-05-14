"Прям жопка". Кристина Асмус рассказала, почему на Алтае раздевалась догола

Актриса отметила, что большое количество клещей порой вызывало у нее "атаческие паники"

14 мая 2024, 12:41, ИА Амител

Кристина Асмус в Республике Алтай / Фото: соцсети Кристины Асмус

Российская актриса Кристина Асмус рассказала в соцсетях, что первые два дня отдыха в Республике Алтай перед выходом на улицу каждый раз брызгала на себя половину флакона средства от клещей.

"Приходя домой вечером, встряхивала одежду в душевой и осматривала себя голой в зеркало, выгибаясь в самых невероятных позах. Еще и атаческую панику славливала каждый раз, когда что-то чесалось", – написала Кристина.

Она указала, что ситуация с клещами на Алтае "прям жопка", но довольно быстро к этому привыкла.

"Сейчас я уже обалтаилась. Брызгаю только ноги, и то не всегда, хожу в шортах, ничего не вытряхиваю и осматривать себя забываю. Главное, не фиксироваться на этом и ни одного не снимешь с себя", – посоветовала Кристина.

Ранее актриса назвала приезд на Алтай возможностью "откалибровывать себя". Она подчеркнула, что отдых в алтайских горах – это мечта, которая сбылась.