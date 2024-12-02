Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 19 декабря
Она начнется в 12:00 по московскому времени
02 декабря 2024, 16:00, ИА Амител
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным запланирована на 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Об этом сообщил Shot со ссылкой на журналиста Александра Юнашева.
Информацию Юнашеву подтвердили три источника в Кремле.
Известно, что прямая линия будет совмещена с большой пресс-конференцией.
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