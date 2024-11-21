Прямая линия состоится в декабре

21 ноября 2024, 11:40, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Прямая линия президента России Владимира Путина, совмещенная с большой пресс-конференцией, пройдет в один из четвергов декабря. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Прямая линия и пресс-конференция готовятся. Это будет декабрь. Четверг, традиционно. Мы сообщим", – рассказал Песков.

В ходе мероприятия будут заданы важнейшие вопросы от граждан. Также глава государства ответит журналистам – как российским, так и иностранным, включая представителей из "недружественных" стран.

В прошлом году прямая линия с Владимиром Путиным прошла 14 декабря и так же была совмещена с большой пресс-конференцией. Сообщалось, что мероприятие с большой вероятностью состоится 19 декабря.