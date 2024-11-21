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Песков рассказал, когда пройдет прямая линия с Путиным

Прямая линия состоится в декабре

21 ноября 2024, 11:40, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Прямая линия президента России Владимира Путина, совмещенная с большой пресс-конференцией, пройдет в один из четвергов декабря. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Прямая линия и пресс-конференция готовятся. Это будет декабрь. Четверг, традиционно. Мы сообщим", – рассказал Песков.

В ходе мероприятия будут заданы важнейшие вопросы от граждан. Также глава государства ответит журналистам – как российским, так и иностранным, включая представителей из "недружественных" стран.

В прошлом году прямая линия с Владимиром Путиным прошла 14 декабря и так же была совмещена с большой пресс-конференцией. Сообщалось, что мероприятие с большой вероятностью состоится 19 декабря.

Владимир Путин Дмитрий Песков Прямая линия

Комментарии 5

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Гость

11:55:17 21-11-2024

включая представителей из "недружественных" стран --- ух они будут острые вопросы задавать, всяко передергивая. Они любят передергивать. Но с ними интересней. Тут как-то меньше прозападных стало, острота ушла

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Гость

13:31:18 21-11-2024

Гость (11:55:17 21-11-2024) включая представителей из "недружественных" стран --- ух они... Прозападные и не за текущий курс - это разные позиции. И прозападных тут особо и не было никогда. А вот недовольных текущим курсом, инфляцией очень много.

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Гость

14:53:48 21-11-2024

Гость (13:31:18 21-11-2024) Прозападные и не за текущий курс - это разные позиции. И про... И прозападных тут особо и не было никогда --- было и навалом. Сейчас много убежало. А текущий курс Западу больше всего и не нравится. Коммунистической Корее такой курс нравится. Прокоммунистическому Китаю он, как минимум, нейтрален. Также просоциалистическому Въетнаму. Только Западу и не нравится. А внутри России всегда была и будет оппозиция любому курсу, это назывется борьбы за власть. Это нормально. Когда тут капиталлисты с социалистами спорят, это тоже интересно

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Гость

12:41:25 21-11-2024

Она нужна, сколько было этих разговоров, ждут другого

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Гость

13:32:46 21-11-2024

«Украина должна быть вечно благодарна президенту Путину за его спокойствие, рассудительность и доброту, потому что Зеленский практически умоляет сровнять его страну с землей» --- американский журналист написал, может наши ему денег дали?

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