Песков рассказал, когда пройдет прямая линия с Путиным
Прямая линия состоится в декабре
21 ноября 2024, 11:40, ИА Амител
Прямая линия президента России Владимира Путина, совмещенная с большой пресс-конференцией, пройдет в один из четвергов декабря. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Прямая линия и пресс-конференция готовятся. Это будет декабрь. Четверг, традиционно. Мы сообщим", – рассказал Песков.
В ходе мероприятия будут заданы важнейшие вопросы от граждан. Также глава государства ответит журналистам – как российским, так и иностранным, включая представителей из "недружественных" стран.
В прошлом году прямая линия с Владимиром Путиным прошла 14 декабря и так же была совмещена с большой пресс-конференцией. Сообщалось, что мероприятие с большой вероятностью состоится 19 декабря.
11:55:17 21-11-2024
включая представителей из "недружественных" стран --- ух они будут острые вопросы задавать, всяко передергивая. Они любят передергивать. Но с ними интересней. Тут как-то меньше прозападных стало, острота ушла
13:31:18 21-11-2024
Гость (11:55:17 21-11-2024) включая представителей из "недружественных" стран --- ух они... Прозападные и не за текущий курс - это разные позиции. И прозападных тут особо и не было никогда. А вот недовольных текущим курсом, инфляцией очень много.
14:53:48 21-11-2024
Гость (13:31:18 21-11-2024) Прозападные и не за текущий курс - это разные позиции. И про... И прозападных тут особо и не было никогда --- было и навалом. Сейчас много убежало. А текущий курс Западу больше всего и не нравится. Коммунистической Корее такой курс нравится. Прокоммунистическому Китаю он, как минимум, нейтрален. Также просоциалистическому Въетнаму. Только Западу и не нравится. А внутри России всегда была и будет оппозиция любому курсу, это назывется борьбы за власть. Это нормально. Когда тут капиталлисты с социалистами спорят, это тоже интересно
12:41:25 21-11-2024
Она нужна, сколько было этих разговоров, ждут другого
13:32:46 21-11-2024
«Украина должна быть вечно благодарна президенту Путину за его спокойствие, рассудительность и доброту, потому что Зеленский практически умоляет сровнять его страну с землей» --- американский журналист написал, может наши ему денег дали?