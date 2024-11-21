Прямой эфир общения губернатора Алтайского края Виктора Томенко с народом

Глава региона обсудил дефицит врачей, работу систем ЖКХ, скорость газификации, ремонт дорог и другие темы

21 ноября 2024, 17:00, ИА Амител

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел традиционную ежегодную прямую линию, в ходе которой ответил на вопросы, волнующие жителей региона. Трансляция продлилась два часа – с 17:00 до 19:00.

Напомним, на прямую линию поступило несколько тысяч обращений от жителей региона. Наибольшее число вопросов касались ремонта дорог, газификации поселений, работы систем здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства территорий и работы общественного транспорта.

В ходе общения выбрали самые проблемные ситуации, требующие наиболее быстрого решения. Остальные обращения также не оставят без внимания: ответы дадут вне трансляции. Томенко подчеркнул, что все вопросы сразу же запускаются в работу краевых органов власти и служб.