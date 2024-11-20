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На прямую линию Виктора Томенко поступило несколько тысяч обращений от жителей края

Губернатор отметил, что на все вопросы ответить во время эфира не сможет, но без внимания они точно не останутся

20 ноября 2024, 15:15, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: t.me/tomenko_22
Виктор Томенко / Фото: t.me/tomenko_22

Несколько тысяч обращений от жителей Алтайского края поступило на прямую линию, которая состоится уже завтра, 21 ноября. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Виктор Томенко.

"Основные вопросы традиционно касаются медицины, в том числе дефицита врачей, работы системы ЖКХ и скорости газификации, ремонта дорог. Конечно, не на все вопросы я смогу ответить во время завтрашнего эфира. Но без внимания обращения точно не останутся. Ответы на вопросы жителей края – важная часть ежедневной работы органов власти", – отметил глава региона.

Томенко подчеркнул, что все вопросы сразу же запускаются в работу краевых органов власти и служб. По некоторым из них уже есть движение, например, по вопросу обновления оборудования в больнице № 2 Рубцовска.

"Многие вопросы при этом не решаются за один день. Благодарен жителям края за понимание этого и разумный подход к нашему общению", – отметил губернатор.

Виктор Томенко Алтайский край Прямая линия
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Комментарии 3

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Гость

15:55:32 20-11-2024

Глобально он ничего не решает. Копейка туда, копейка сюда, счетовод, а по сути слуга антинародной системы

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Гость

16:17:12 20-11-2024

Когда в крае зарплата будет на уровне соседних регионов?
Ехать до соседей пару часов, но будто в другое измерение попадаешь. Почему так?Это ведь рядом???!!!

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Гость

16:21:36 20-11-2024

Во время эфира будет зачитывать только вопросы поступившие вместе с ответами из ЦУРа?

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