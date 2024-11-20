На прямую линию Виктора Томенко поступило несколько тысяч обращений от жителей края
Губернатор отметил, что на все вопросы ответить во время эфира не сможет, но без внимания они точно не останутся
20 ноября 2024, 15:15, ИА Амител
Несколько тысяч обращений от жителей Алтайского края поступило на прямую линию, которая состоится уже завтра, 21 ноября. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Виктор Томенко.
"Основные вопросы традиционно касаются медицины, в том числе дефицита врачей, работы системы ЖКХ и скорости газификации, ремонта дорог. Конечно, не на все вопросы я смогу ответить во время завтрашнего эфира. Но без внимания обращения точно не останутся. Ответы на вопросы жителей края – важная часть ежедневной работы органов власти", – отметил глава региона.
Томенко подчеркнул, что все вопросы сразу же запускаются в работу краевых органов власти и служб. По некоторым из них уже есть движение, например, по вопросу обновления оборудования в больнице № 2 Рубцовска.
"Многие вопросы при этом не решаются за один день. Благодарен жителям края за понимание этого и разумный подход к нашему общению", – отметил губернатор.
15:55:32 20-11-2024
Глобально он ничего не решает. Копейка туда, копейка сюда, счетовод, а по сути слуга антинародной системы
16:17:12 20-11-2024
Когда в крае зарплата будет на уровне соседних регионов?
Ехать до соседей пару часов, но будто в другое измерение попадаешь. Почему так?Это ведь рядом???!!!
16:21:36 20-11-2024
Во время эфира будет зачитывать только вопросы поступившие вместе с ответами из ЦУРа?