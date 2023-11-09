Прямую линию и большую пресс-конференцию Путина в этом году объединят
С датой в Кремле уже определились, но Песков ее пока не назвал
09 ноября 2023, 19:36, ИА Амител
Фото: kremlin.ru
Прямую линию и большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина в этом году объединят. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
"Определились. Своевременно сообщим", – добавил Песков, говоря о дате мероприятия.
Напомним, что большая пресс-конференция президента ежегодно проводилась с 2001 года. В 2022 году ее не было. Песков тогда заявлял, что Путин в любом случае постарается найти возможность пообщаться с журналистами кремлевского пула, как делает это регулярно.
20:00:42 09-11-2023
Мне кажется вопросов к нему уже не должно быть. Вопрос ко всем нам
21:00:19 09-11-2023
Такое может быть, товарищ Сталин проведет конференцию от туда, где он сейчас находится?