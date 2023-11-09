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Прямую линию и большую пресс-конференцию Путина в этом году объединят

С датой в Кремле уже определились, но Песков ее пока не назвал

09 ноября 2023, 19:36, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Прямую линию и большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина в этом году объединят. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

"Определились. Своевременно сообщим", – добавил Песков, говоря о дате мероприятия.

Напомним, что большая пресс-конференция президента ежегодно проводилась с 2001 года. В 2022 году ее не было. Песков тогда заявлял, что Путин в любом случае постарается найти возможность пообщаться с журналистами кремлевского пула, как делает это регулярно.

Владимир Путин Прямая линия

Комментарии 2

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Гость

20:00:42 09-11-2023

Мне кажется вопросов к нему уже не должно быть. Вопрос ко всем нам

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Гость

21:00:19 09-11-2023

Такое может быть, товарищ Сталин проведет конференцию от туда, где он сейчас находится?

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