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Прямые рейсы из Барнаула во Вьетнам запустят с 1 апреля

Перелеты будут выполняться каждые 13 дней

18 марта 2025, 20:30, ИА Амител

Крыло самолета в аэропорту / Фото: amic.ru
Крыло самолета в аэропорту / Фото: amic.ru

Прямые рейсы из Барнаула во вьетнамский Нячанг запустят с 1 апреля. Об этом сообщает пресс-служба барнаульского аэропорта.

Ожидается, что перелеты будут выполняться каждые 13 дней. Самолеты B-757-200 вместимостью до 238 пассажиров будут проводить в воздухе 6 часов 20 минут. 

Напомним, что с 6 апреля из Барнаула запустят прямой рейс в Читу. Между городами будут летать самолеты SSJ-100 авиакомпании Red Wings вместимостью до 100 пассажиров. Время в пути составит три часа пять минут.

Туризм Аэропорт

Комментарии 9

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Гость

22:43:15 18-03-2025

Подскажите, а зачем из Барнаула в Читу летать и что там делать?

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Гость

07:56:20 19-03-2025

Гость (22:43:15 18-03-2025) Подскажите, а зачем из Барнаула в Читу летать и что там дела... отдых, туризм, работа

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Гость

09:26:02 19-03-2025

Гость (07:56:20 19-03-2025) отдых, туризм, работа...
Отдых в Чите? Оригинально!

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Гость

11:28:38 19-03-2025

Гость (09:26:02 19-03-2025) Отдых в Чите? Оригинально! ... Про Байкал ты конечно же не знаешь, болезный.

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Гость

14:41:57 19-03-2025

Гость (11:28:38 19-03-2025) Про Байкал ты конечно же не знаешь, болезный. ... Байкал и Чита? Оригинальное у вас мышление.

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Гость

14:36:01 19-03-2025

Гость (07:56:20 19-03-2025) отдых, туризм, работа... отдых на прекрасных читинских пляжах - моя мечта

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Гость

10:42:54 19-03-2025

Гость (22:43:15 18-03-2025) Подскажите, а зачем из Барнаула в Читу летать и что там дела... Ну это для нас рейс прямой, а для Читы он просто с пересадкой в Барнауле. Чтобы был альтернативный маршрут. А для нас - чтобы аэропорт сохранился и развивался. Для всех - дублер Новосибирска на случай нелётной погоды и прочего.

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Константин

07:01:59 19-03-2025

Какой боинг... Во Вьетнам полечу только на SSJ-100!!!!🙂

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Гость

08:54:32 19-03-2025

На Ан 26 что на фото.

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