Прямые рейсы из Барнаула во Вьетнам запустят с 1 апреля

Перелеты будут выполняться каждые 13 дней

18 марта 2025, 20:30, ИА Амител

Крыло самолета в аэропорту / Фото: amic.ru

Прямые рейсы из Барнаула во вьетнамский Нячанг запустят с 1 апреля. Об этом сообщает пресс-служба барнаульского аэропорта.

Ожидается, что перелеты будут выполняться каждые 13 дней. Самолеты B-757-200 вместимостью до 238 пассажиров будут проводить в воздухе 6 часов 20 минут.

Напомним, что с 6 апреля из Барнаула запустят прямой рейс в Читу. Между городами будут летать самолеты SSJ-100 авиакомпании Red Wings вместимостью до 100 пассажиров. Время в пути составит три часа пять минут.