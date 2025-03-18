Прямые рейсы из Барнаула во Вьетнам запустят с 1 апреля
Перелеты будут выполняться каждые 13 дней
18 марта 2025, 20:30, ИА Амител
Крыло самолета в аэропорту / Фото: amic.ru
Прямые рейсы из Барнаула во вьетнамский Нячанг запустят с 1 апреля. Об этом сообщает пресс-служба барнаульского аэропорта.
Ожидается, что перелеты будут выполняться каждые 13 дней. Самолеты B-757-200 вместимостью до 238 пассажиров будут проводить в воздухе 6 часов 20 минут.
Напомним, что с 6 апреля из Барнаула запустят прямой рейс в Читу. Между городами будут летать самолеты SSJ-100 авиакомпании Red Wings вместимостью до 100 пассажиров. Время в пути составит три часа пять минут.
22:43:15 18-03-2025
Подскажите, а зачем из Барнаула в Читу летать и что там делать?
07:56:20 19-03-2025
Гость (22:43:15 18-03-2025) Подскажите, а зачем из Барнаула в Читу летать и что там дела... отдых, туризм, работа
09:26:02 19-03-2025
Гость (07:56:20 19-03-2025) отдых, туризм, работа...
Отдых в Чите? Оригинально!
11:28:38 19-03-2025
Гость (09:26:02 19-03-2025) Отдых в Чите? Оригинально! ... Про Байкал ты конечно же не знаешь, болезный.
14:41:57 19-03-2025
Гость (11:28:38 19-03-2025) Про Байкал ты конечно же не знаешь, болезный. ... Байкал и Чита? Оригинальное у вас мышление.
14:36:01 19-03-2025
Гость (07:56:20 19-03-2025) отдых, туризм, работа... отдых на прекрасных читинских пляжах - моя мечта
10:42:54 19-03-2025
Гость (22:43:15 18-03-2025) Подскажите, а зачем из Барнаула в Читу летать и что там дела... Ну это для нас рейс прямой, а для Читы он просто с пересадкой в Барнауле. Чтобы был альтернативный маршрут. А для нас - чтобы аэропорт сохранился и развивался. Для всех - дублер Новосибирска на случай нелётной погоды и прочего.
07:01:59 19-03-2025
Какой боинг... Во Вьетнам полечу только на SSJ-100!!!!🙂
08:54:32 19-03-2025
На Ан 26 что на фото.