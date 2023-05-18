Прямые рейсы из Новосибирска запустят во Владикавказ
Время в пути для пассажиров составит около четырёх с половиной часов
18 мая 2023, 07:58, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Из Новосибирска запустят прямые рейсы во Владикавказ. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".
Летать на Кавказ из Сибири будет компания S7. Рейсы планируют запускать два раза в неделю: во вторник и в воскресенье.
Время в пути составит около четырёх с половиной часов. Для пассажиров предоставят Airbus A320neo, оборудованный эконом и бизнес-классами.
Ранее сообщалось, что в 2023 году никаких международных рейсов из барнаульского аэропорта не ожидается.
10:05:38 18-05-2023
А нам то что с этого ? Чтобы опять нский губер красиво отчитался что он пассажиропоток увеличил через Толмачево, а то что всей округой вынуждены теперь таскаться в новосиб, чтобы улететь куда либо и это жутко неудобно, но это никого не волнует.