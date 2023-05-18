Прямые рейсы из Новосибирска запустят во Владикавказ

Время в пути для пассажиров составит около четырёх с половиной часов

18 мая 2023, 07:58, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Из Новосибирска запустят прямые рейсы во Владикавказ. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Летать на Кавказ из Сибири будет компания S7. Рейсы планируют запускать два раза в неделю: во вторник и в воскресенье.

Время в пути составит около четырёх с половиной часов. Для пассажиров предоставят Airbus A320neo, оборудованный эконом и бизнес-классами.

Ранее сообщалось, что в 2023 году никаких международных рейсов из барнаульского аэропорта не ожидается.