НОВОСТИАлтай

Смогут ли жители Барнаула улететь прямыми рейсами за границу летом 2023 года?

Ранее сообщалось, что в 2023 году из краевой столицы запустят прямые рейсы в Мьянму, однако эта информация не подтвердилась

17 мая 2023, 06:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Никаких прямых пассажирских рейсов из международного аэропорта Барнаула за границу в 2023 году не планируется. Ближайшим аэропортом, откуда такие рейсы выполняются, для жителей Алтайского края остаётся Толмачёво. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил начальник регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

Напомним, последние международные рейсы из Барнаула выполнялись в Египет в декабре 2021 года. Тогда из краевой столицы можно было улететь сразу в три города: Шарм-эль-Шейх, Хургада и Каир. Рейсы в Таиланд и Вьетнам выполнялись в 2020 году, а в Турцию – в 2019.

Барнаул Туризм авиаперевозки

Комментарии 7

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Гость

06:46:43 17-05-2023

Где Барнаул и где заграница) о чем вы вообще говорите… тут из Москвы в Нск билет стоит минимум на 40 процентов дешевле, чем в Барнаул. А расстояние 200 километров. Богом забытый городишко…

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Гость

07:12:53 17-05-2023

У кого есть деньги на заграницу, тот через Новосиб. У кого нет, им пофиг

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Гость

15:11:56 17-05-2023

Гость (07:12:53 17-05-2023) У кого есть деньги на заграницу, тот через Новосиб. У кого н... У меня есть деньги на заграницу и мне задолбало ездить через Нск, дорога выматывает капитально, очень долго. Раньше в Тай, Вьетнам и в Турцию с Египтом летал напрямую из Барнаула. А сейчас все загнули в известную позу.

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Знающий

08:46:11 17-05-2023

Их и не было в 2021 году из Брн не придумывайте, как ковид настал кроме как из и в Таджикистан не было международных рейсов

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Гость

10:06:05 17-05-2023

Мож закрыть его нафиг хоть деньги сэкономим, и сделать большой склад всякой фигни, или пусть ракшин м-ру там откроет.

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Гость

13:36:00 17-05-2023

Гость (10:06:05 17-05-2023) Мож закрыть его нафиг хоть деньги сэкономим, и сделать больш... Здрасьте, а внутренние рейсы тоже отменить? :-) Сколько летаем, всегда самолеты под завязку заполнены.

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Гость

17:29:23 17-05-2023

Да и внутренними рейсами уже давно с Барнаула не летал. Разница между стоимостью билетов из Нска огромна. Значительно дешевле съездить туда-обратно до Толмачево, оставить машину на платной парковке, нежели вылететь из Барнаула. И эта "проблема" ценообразования уже очень давно имеет место быть. Вот только краевым властям нет до этого дела. А под завязку самолеты видимо забиты командировочными, их стоимость билетов за казеный счет мало волнует.

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