Смогут ли жители Барнаула улететь прямыми рейсами за границу летом 2023 года?

Ранее сообщалось, что в 2023 году из краевой столицы запустят прямые рейсы в Мьянму, однако эта информация не подтвердилась

17 мая 2023, 06:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Никаких прямых пассажирских рейсов из международного аэропорта Барнаула за границу в 2023 году не планируется. Ближайшим аэропортом, откуда такие рейсы выполняются, для жителей Алтайского края остаётся Толмачёво. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил начальник регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

Напомним, последние международные рейсы из Барнаула выполнялись в Египет в декабре 2021 года. Тогда из краевой столицы можно было улететь сразу в три города: Шарм-эль-Шейх, Хургада и Каир. Рейсы в Таиланд и Вьетнам выполнялись в 2020 году, а в Турцию – в 2019.