"Пряничный домик". Как выглядит фасад "Аптеки Крюгер" в Барнауле после реставрации
Работы внутри памятника архитектуры еще продолжаются
20 августа 2024, 07:00, ИА Амител
Особняк "Аптека Крюгер", один из известных исторических памятников Барнаула, продолжает свое преображение. Реставрационные работы, начатые почти 10 лет назад, идут полным ходом и уже демонстрируют первые впечатляющие результаты.
Мастера уже воссоздали первоначальный облик здания, восстановили лепнину, наличники и другие архитектурные элементы. Внутри особняка восстановили четыре печи, резной потолок. Как ранее рассказывал в "Переговорке" директор музея "Мир времени", собственник здания Сергей Корепанов, возможно в следующем году "Аптека Крюгер" распахнет свои двери для посетителей. Пока здесь готова только одна экспозиция, посвященная 1959 году.
Как выглядит здание сейчас- смотрите в нашей фотоленте.
Деревянное здание "Аптеки Крюгер" было построено в начале XX века и сохранилось после страшного пожара 1917 года. Изначально предполагалось, что владелец аптеки – мужчина, однако оказалось, что она принадлежит женщине, снохе томского пивовара Карла Крюгера, Вильгельмине Крюгер.
С 1929 года здесь находился городской радиоузел, именно отсюда велось вещание из Москвы. С октября 1953 года – отдел радиоинформации управления культуры Алтайского крайисполкома.
08:06:06 20-08-2024
Класс! Очень красиво!
08:24:19 20-08-2024
Очень красиво и офис Единой России как раз "вписывается"...... в исторической части города......
09:21:46 20-08-2024
красивый новодел!
10:19:41 20-08-2024
гость (09:21:46 20-08-2024) красивый новодел!... А сейчас "стародела" быть не может, всё новодел. И, кстати, вот здесь я приветствую сохранение и бережное отношение к объекту старины: здание имеет статус исторического наследия, охраняется государством, имеет историю возникновения и функционирования. Да и просто, безусловно, красивое и отлично подчеркивает дух начала прошлого века. А вот всякие типовые коробки типа бывшего ЦУМа, без рода и племени, вообще нисколько не беспокоят. Снесли и снесли, поставят новое здание.
18:49:03 20-08-2024
Гость (10:19:41 20-08-2024) А сейчас "стародела" быть не может, всё новодел. И, кстати,... браво, тоже так думаю