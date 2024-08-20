"Пряничный домик". Как выглядит фасад "Аптеки Крюгер" в Барнауле после реставрации

Работы внутри памятника архитектуры еще продолжаются

20 августа 2024, 07:00, ИА Амител

"Аптека Крюгер" в августе 2024 года / Фото: amic.ru

Особняк "Аптека Крюгер", один из известных исторических памятников Барнаула, продолжает свое преображение. Реставрационные работы, начатые почти 10 лет назад, идут полным ходом и уже демонстрируют первые впечатляющие результаты.

Мастера уже воссоздали первоначальный облик здания, восстановили лепнину, наличники и другие архитектурные элементы. Внутри особняка восстановили четыре печи, резной потолок. Как ранее рассказывал в "Переговорке" директор музея "Мир времени", собственник здания Сергей Корепанов, возможно в следующем году "Аптека Крюгер" распахнет свои двери для посетителей. Пока здесь готова только одна экспозиция, посвященная 1959 году.

Как выглядит здание сейчас- смотрите в нашей фотоленте.

Деревянное здание "Аптеки Крюгер" было построено в начале XX века и сохранилось после страшного пожара 1917 года. Изначально предполагалось, что владелец аптеки – мужчина, однако оказалось, что она принадлежит женщине, снохе томского пивовара Карла Крюгера, Вильгельмине Крюгер.



С 1929 года здесь находился городской радиоузел, именно отсюда велось вещание из Москвы. С октября 1953 года – отдел радиоинформации управления культуры Алтайского крайисполкома.