Сенсация. Корепанов нашел изображение мадам Крюгер и назвал сроки открытия аптеки

Прошлись по зданию аптеки и узнали, с какими сложностями приходится сталкиваться, реставрируя памятник архитектуры

13 июля 2023, 09:45, ИА Амител

Известный создатель музея "Мир времени" в Барнауле Сергей Корепанов в 2023 году совершил настоящую сенсационную находку — получил изображение мадам Крюгер, чью аптеку он реставрирует уже 10 лет. Об этом Корепанов сообщил в "Переговорке" на amic.ru. Госпожа Крюгер — персона загадочная и долгие годы ее история оставалась неразгаданной. Именно Корепанов и его соратники сумели раскрыть ее тайну. Все подробности смотрите в нашем видео. Также Сергей Корепанов провел экскурсию по зданию аптеки, рассказал, что уже сделано, когда планируется закончить ремонт. И с какими сложностями приходится сталкиваться, реставрируя памятник архитектуры. А еще наша съемочная группа побывала в секретной комнате, где уже сейчас работает первая экспозиция в аптеке.

Кто в "Переговорке"



Сергей Корепанов родился 11 января 1959 года в селе Романово Усть-Пристанского района Алтайского края. В 1982 году окончил АГМУ, специальность "Лечебное дело". Работал акушером-гинекологом в роддоме № 1 Барнаула (1982-1986 годы), онкогинекологом в Алтайском краевом онкологическом диспансере (1986-1991 годы).

По его инициативе в 1991 году создан Алтайский краевой фитоцентр "Алфит". В 1995 году создал фармацевтический завод "Гален" для выпуска фитопродукции. В 2003 году защитил кандидатскую диссертацию. Организовал музей "Мир времени". 1.14 Сергей Корепанов встречает съемочную группу "Переговорки" у старинного здания, где сто лет назад находилась аптека таинственной госпожи Крюгер. Сейчас это здание Корепанов восстанавливает за свой счет и намерен разместить там музей "Мир времени".

2.30 О том, сколько уже идут реставрационные работы и как долго еще ждать открытия музея.

2.52 О меценатах и о том, на чьи деньги идет реставрация старинного здания.

4.15 Экскурсия по аптеке Крюгер. Сергей Корепанов намерен здесь устроить не только музей, но и кафе, библиотеку и даже учебную комнату.

5.08 О том, на сколько трудно реставрировать памятник архитектуры регионального значения. "Наружный вид мы должны сделать идеальным — миллиметр в миллиметр каким он был. Внутри мы восстановили четыре печи, восстановим резной потолок. Больше ничего не известно — никаких фотографий нет", – говорит Корепанов.

5.55 Продолжение экскурсии по аптеке. И немного о том, как идет восстановление деревянной резьбы.

6.43 Экскурсия на второй этаж, Ленин, который встречает гостей. А еще — Секретная дверь, за которой уже сейчас работает первая экспозиция в аптеке госпожи Крюгер.

7.52 Сергей Корепанов рассказывает, почему первую экспозицию в аптеке Крюгер решил посвятить 59-му году и при чем тут Луна и Ленин.

12.13 О высоких технологиях. В будущем в музее намерены показывать фильмы 1959 года.

12.55 О том, почему Корепанов "заманивает" сюда людей 1959 года рождения.

14.00 О книгах и журналах, которые хранятся в секретной комнате.

15.47 Эволюция грамот: до 53 года Сталин с Лениным были как близнецы-братья. После развенчивания культа Сталина, его изображение убрали с грамот. Но на одной из 1959 года он все-таки остался.

17. 39 О том, что не так уж и давно в России было время, когда за велосипеды платили "транспортный налог" и присваивали специальные номера.

20.53 "Наш музей отличается большим количеством загадочных предметов", – говорит Корепанов и рассказывает, каких именно.

21.22 О том, почему музей получил название "Мир времени" и как это помогает ему быть независимым.

22.19 Сенсация! Сергею Корепанову в 2023-м году удалось найти изображение таинственной мадам Крюгер. И он рассказывает почти детективную историю этой удивительной дамы. А еще о том — что возмутило городскую думу Барнаула после открытия аптеки.