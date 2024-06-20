ПСБ запустил сервис цифровой ипотеки "Замок"

Он будет удобен и для клиентов, которые хотят взять ипотеку, и для застройщиков

20 июня 2024, 15:00, ИА Амител erid: LjN8KXDhX

Ипотека. Семья. Дом / Фото: freepik.com

ПАО "Промсвязьбанк" представил сервис цифровой ипотеки "Замок" на площадке форума недвижимости "Движение" в Сочи.

Старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова рассказала, что сервис позволит клиентам выбрать и приобрести жилье, воспользовавшись наиболее подходящей ипотечной программой банка.

"Замок" предлагает большой выбор из единого каталога объектов жилой недвижимости от аккредитованных банком застройщиков по всей стране. Цель сервиса – максимально упростить и ускорить все стадии ипотечной сделки, переведя их в цифровой формат, – начиная от подачи онлайн-заявки на кредит, проверки залога и заканчивая подписанием документов цифровой подписью и электронной регистрацией сделки в Росреестре. Это удобно, безопасно и экономит время всех участников сделки", – пояснила Вера Подгузова.

Сервис станет эффективным инструментом для заемщиков, которые смогут подобрать подходящую квартиру или дом и выбрать кредит из широкой линейки ипотечных программ ПСБ. А также и для застройщиков со всей страны, "Замок" для них – витрина объектов, что максимально приближает их к покупателям. ПСБ ведет переговоры с основными застройщиками и уже подписал ряд соглашений о сотрудничестве.

По словам Веры Подгузовой, кредитные организации и участники рынка жилой недвижимости перестраивают модели работы с клиентами, чтобы учесть специфику различных клиентских сегментов.

"ПСБ как универсальный банк федерального масштаба обслуживает все категории граждан, занятых во всех сегментах российской экономики. Развиваем адресные целевые программы в жилищной сфере для зарплатных клиентов банка, активно используем механизмы проектного финансирования и государственно-частного партнерства", – добавила топ-менеджер ПСБ.

По ее словам, в новых условиях ипотечного рынка драйвером для застройщиков и девелоперов станет выход на рынок малоэтажного и индивидуального жилищного строительства. Развитие ипотечного кредитования позволит увеличить выбор жилых объектов с привлечением ипотеки по более низкой ставке. Механизмы эскроу-счетов в ИЖС обеспечат финансовую безопасность для заемщиков и гарантию надежности застройщика. Это послужит серьезным стимулом для роста рынка ИЖС и обновления жилого фонда малых городов.

"Все больше клиентов проявляют интерес к покупке частного дома. Мы планируем развивать это направление в рамках сервиса цифровой ипотеки "Замок" и расширять сотрудничество с федеральными и региональными девелоперами. Витрина жилых объектов будет постоянно пополняться, число партнеров расширится", – резюмировала Вера Подгузова.

ПАО "Промсвязьбанк"

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