ПСБ и "Военторг" запустили программу лояльности по карте "СВОи"

Клиенты получат скидки до 20%

13 июня 2024, 13:00, ИА Амител erid: LjN8KXGWo

Военнослужащий. Камуфляж / Фото: freepik

ПАО "Промсвязьбанк" предложил ветеранам боевых действий, оформившим удостоверение-карту "СВОи", программу лояльности от АО "Военторг".

Клиентам на всей территории России будут доступны повышенные скидки при оплате удостоверением-картой "СВОи": 20% – на товары в розничной сети магазинов "Армия России" и при заказе в интернет-магазине armrus.ru, 7% – в "Военторг-аптеках", 10% – в других объектах "Военторга".

"ПСБ уделяет пристальное внимание вопросам социальной поддержки военнослужащих, ветеранов боевых действий и членов их семей. Одной из важных мер поддержки стал выпуск удостоверения-карты "СВОи" с особой программой лояльности, разработанной специально под потребности военнослужащих", – отметил старший вице-президент, директор департамента по работе с предприятиями оборонно-промышленного комплекса ПСБ Александр Рохмин.

По его словам, сегодня в ПСБ обращается большое количество крупных ретейлеров, средних и малых компаний с различными предложениями о дополнительной поддержке бойцов. Банк внимательно анализирует все адресные предложения и с учетом потребностей этого клиентского сегмента привлекает в программу новых участников.

"Новым партнером программы лояльности по карте "СВОи" стало АО "Военторг": теперь наши клиенты смогут приобретать товары бренда "Армия России" и необходимые лекарства на особых условиях. В дальнейшем мы продолжим совершенствовать систему скидок на товары и услуги и расширять специальные предложения для военнослужащих и их семей", – добавил Александр Рохмин.

ПАО "Промсвязьбанк"

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