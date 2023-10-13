СМИ: в Москве растлили ВИЧ-инфицированную школьницу

Молодому человеку, кроме инфекции, грозит до четырех лет тюрьмы

13 октября 2023, 18:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Московские полицейские задержали 13-летнюю ВИЧ-инфицированную школьницу – она могла осознанно заразить инфекцией 18-летнего знакомого. Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на Mash, молодому человеку также грозит статья: за растление несовершеннолетней.

ВИЧ-инфекцию девушка получила от наркозависимой матери. Воспитанием подростка, а также ее братьев и сестер, занимается дедушка. По информации канала, с 11 лет девочка начала вести аморальный образ жизни: пить и курить.

В ночь задержания несовершеннолетняя отправилась в гости к знакомому, где они под действием алкоголя занялись незащищенным сексом. На улице они наткнулись на полицейских, которые доставили их в участок. Там правоохранители выяснили все подробности.