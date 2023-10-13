НОВОСТИПроисшествия

СМИ: в Москве растлили ВИЧ-инфицированную школьницу

Молодому человеку, кроме инфекции, грозит до четырех лет тюрьмы

13 октября 2023, 18:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Московские полицейские задержали 13-летнюю ВИЧ-инфицированную школьницу – она могла осознанно заразить инфекцией 18-летнего знакомого. Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на Mash, молодому человеку также грозит статья: за растление несовершеннолетней.

ВИЧ-инфекцию девушка получила от наркозависимой матери. Воспитанием подростка, а также ее братьев и сестер, занимается дедушка. По информации канала, с 11 лет девочка начала вести аморальный образ жизни: пить и курить.

В ночь задержания несовершеннолетняя отправилась в гости к знакомому, где они под действием алкоголя занялись незащищенным сексом. На улице они наткнулись на полицейских, которые доставили их в участок. Там правоохранители выяснили все подробности.

Москва Происшествия

Комментарии 5

Avatar Picture
Элен без ребят

18:23:19 13-10-2023

ВИЧ-инфекцию девушка подхватила от наркозависимой матери. это как так? кололась с ней вместе? из каждого утюга говорят, что ВИЧ передается только через кровь, а тут подхватила.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:21:55 13-10-2023

Элен без ребят (18:23:19 13-10-2023) ВИЧ-инфекцию девушка подхватила от наркозависимой матери. эт... Есть еще вертикальный путь передачи - от матери ребенку во время родов или в период грудного вскармливания. Его не тиражируют в сми, потому что сам человек не сможет никак повлиять на этот фактор риска.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:31:10 13-10-2023

Вертикальный путь передачи, от матери к плоду.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:52:32 13-10-2023

Нет никакого СПИДа. Это научная спекуляция.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:15:00 14-10-2023

Жизнь удалась у девчонки.

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров