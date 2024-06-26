Психиатр рассказал, что сотрудники на удаленке сильнее рискуют стать алкоголиками

Офисный режим работы снижает подобные риски

26 июня 2024, 16:46, ИА Амител

Алкоголик / Фото: pxhere.com/ru/photo/941426

Доктор Макс Пембертон предупредил о рисках развития серьезных заболеваний у людей, которые перешли на удаленную работу. Впервые эта проблема была замечена во время пандемии коронавируса.

По словам психиатра, ученые сначала предположили, что увеличение потребления алкоголя во время работы дома связано с изоляцией и стрессом, вызванными COVID-19. Однако сейчас эксперты считают, что причина кроется в другом, поскольку сотрудники на удаленке не перестали злоупотреблять алкоголем.

Эксперт привел пример: если человек может закончить свою работу раньше обычного времени в офисе, не в 18:00, а в 16:00, он может начать употреблять алкоголь. Если рабочий день начинается позже обычного времени, то есть вероятность, что вечером человек точно выпьет.

Daily Mail пишет, что при соблюдении требований офисной работы человек в меньшей степени склонен к алкоголизму.