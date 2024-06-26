Психиатр рассказал, что сотрудники на удаленке сильнее рискуют стать алкоголиками
Офисный режим работы снижает подобные риски
26 июня 2024, 16:46, ИА Амител
Доктор Макс Пембертон предупредил о рисках развития серьезных заболеваний у людей, которые перешли на удаленную работу. Впервые эта проблема была замечена во время пандемии коронавируса.
По словам психиатра, ученые сначала предположили, что увеличение потребления алкоголя во время работы дома связано с изоляцией и стрессом, вызванными COVID-19. Однако сейчас эксперты считают, что причина кроется в другом, поскольку сотрудники на удаленке не перестали злоупотреблять алкоголем.
Эксперт привел пример: если человек может закончить свою работу раньше обычного времени в офисе, не в 18:00, а в 16:00, он может начать употреблять алкоголь. Если рабочий день начинается позже обычного времени, то есть вероятность, что вечером человек точно выпьет.
Daily Mail пишет, что при соблюдении требований офисной работы человек в меньшей степени склонен к алкоголизму.
16:55:10 26-06-2024
Работа не только пить мешает, она в принципе жить мешает.
17:10:42 26-06-2024
Согласен. (Барчик рядом)
Ещё и жирными. (Холодильник)...
Но какой кайф решать вопросы, в трусах!!!
17:34:11 26-06-2024
Согласна с предыдущим комментатором - риск ожирения должен вырасти в разы.
21:08:04 26-06-2024
Дисциплина. А без нее и работа не выполняется , что это за работа из дома, бред.