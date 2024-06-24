Врач раскрыла неожиданную пользу клубники

Впрочем, есть у такой ягоды и минусы

24 июня 2024, 15:00, ИА Амител

Клубника / Фото: unsplash.com

Клубника обладает множеством полезных свойств, однако не всем людям рекомендуется налегать на эту ягоду. Об этом агентству РИА Новости рассказала врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова.

По словам специалиста, клубника – это хороший источник железа, фосфора, фолиевой кислоты, марганца и калия. Она содержит витамины, клетчатку и антиоксиданты, укрепляет иммунную систему, нормализует обмен веществ, защищает сердечно-сосудистую систему и полезна для десен.

Также клубника может помочь при головной боли, поскольку содержит вещества, близкие к составу аспирина. А еще она является природным антидепрессантом, так как повышает выработку серотонина и дофамина.

Однако такая ягода может негативно влиять на эмаль зубов и усугублять течение кариеса, а также вызывать раздражение желудка при употреблении натощак. Кроме того, Сухорукова не советует есть клубнику людям, страдающим язвенной болезнью, гастритом или имеющим аллергию на ягоду.