Врач раскрыла неожиданную пользу клубники
Впрочем, есть у такой ягоды и минусы
24 июня 2024, 15:00, ИА Амител
Клубника обладает множеством полезных свойств, однако не всем людям рекомендуется налегать на эту ягоду. Об этом агентству РИА Новости рассказала врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова.
По словам специалиста, клубника – это хороший источник железа, фосфора, фолиевой кислоты, марганца и калия. Она содержит витамины, клетчатку и антиоксиданты, укрепляет иммунную систему, нормализует обмен веществ, защищает сердечно-сосудистую систему и полезна для десен.
Также клубника может помочь при головной боли, поскольку содержит вещества, близкие к составу аспирина. А еще она является природным антидепрессантом, так как повышает выработку серотонина и дофамина.
Однако такая ягода может негативно влиять на эмаль зубов и усугублять течение кариеса, а также вызывать раздражение желудка при употреблении натощак. Кроме того, Сухорукова не советует есть клубнику людям, страдающим язвенной болезнью, гастритом или имеющим аллергию на ягоду.
15:05:32 24-06-2024
женщинам проще - начиная с третьего месяца беременности у их прямо в кровь поступают эндорфины в товарных количествах.
и не надо ведрами клубнику исть.