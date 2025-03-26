Психиатр заявил об алкогольной болезни мозга у Волочковой

По его словам, балерина отрицает свою болезнь и врет в лицо

26 марта 2025, 12:50, ИА Амител

Анастасия Волочкова / Фото: YesNoYes/ Youtube

Психиатр-нарколог Василий Шуров заявил, что балерина Анастасия Волочкова отрицает наличие у нее проблем с алкоголем, что может усугубить ее состояние. Об этом он сказал в беседе с Еленой Хангой для ее канала на Rutube.

"Алкогольная болезнь мозга… Полное отрицание, стена. Человек просто врет в лицо: "Да я уже полгода не пью, да я святая женщина!" – заявил Шуров.

По его словам, артистка посещала врача год назад, однако помочь ей не удалось: вместо доверительных бесед балерина устраивала шоу. Шуров предположил, что Волочкова сама обратится к нему за помощью, когда "дойдет до края".