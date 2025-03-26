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Психиатр заявил об алкогольной болезни мозга у Волочковой

По его словам, балерина отрицает свою болезнь и врет в лицо

26 марта 2025, 12:50, ИА Амител

Анастасия Волочкова / Фото: YesNoYes/ Youtube
Анастасия Волочкова / Фото: YesNoYes/ Youtube

Психиатр-нарколог Василий Шуров заявил, что балерина Анастасия Волочкова отрицает наличие у нее проблем с алкоголем, что может усугубить ее состояние. Об этом он сказал в беседе с Еленой Хангой для ее канала на Rutube.

"Алкогольная болезнь мозга… Полное отрицание, стена. Человек просто врет в лицо: "Да я уже полгода не пью, да я святая женщина!" – заявил Шуров.

По его словам, артистка посещала врача год назад, однако помочь ей не удалось: вместо доверительных бесед балерина устраивала шоу. Шуров предположил, что Волочкова сама обратится к нему за помощью, когда "дойдет до края".

культура Шоу-бизнес

Комментарии 9

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Гость

12:51:20 26-03-2025

Вообще-то врач не имеет права выносить это на публику

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Гость

15:45:24 26-03-2025

Гость (12:51:20 26-03-2025) Вообще-то врач не имеет права выносить это на публику...
Не врач это. Это балабол. Отзывы почитайте. Они одним и тем же человеком написаны - даже без лингвистической экспертизы видно. Волочкова, безусловно, зависима. Но это ее личное дело. И она вроде не просила у него помощи и не просила высказать свое мнение этого иксперда!

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Гость

12:56:40 26-03-2025

А разве это не врачебная тайна? Ну и кто теперь к нему пойдёт лечиться?

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ВВП

13:06:02 26-03-2025

А как же врачебная тайна? Или в шоу теперь можно её не соблюдать?

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Гость

13:13:44 26-03-2025

мы и сами это уже поняли лет 10 назад

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Гость

13:32:21 26-03-2025

Какая врачебная тайна? Она не его пациентка и к нему не обращалась! Он просто высказал свое мнение и все

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Гость

13:35:39 26-03-2025

А Джигурда будет?

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Гость

13:37:52 26-03-2025

совсем бабка плаха стала

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Гость

13:58:06 26-03-2025

Судя по нарушением ПДД, пожарам, убийствам при распитии и тд. Мозга у многих больные.

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