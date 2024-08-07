Психолог объяснила, почему люди так боятся периода ретроградного Меркурия

С точки зрения человеческой истории магическое мышление можно назвать архаичным и примитивным, отметила специалист

07 августа 2024, 09:13, ИА Амител

Меркурий в представлении художника / Фото: pixabay.com

Клинический психолог, заместитель руководителя реабилитационной программы "Клиники доктора Исаева" Дарья Серебрякова назвала веру людей в ретроградный Меркурий феноменом магического мышления. Как сообщает "Секрет фирмы", к нему относятся вера в различные астрологические явления и их влияние на судьбы людей.

С точки зрения человеческой истории магическое мышление можно назвать архаичным и примитивным, когда через один упрощенный фактор стремятся объяснить сложные явления. Если предлагается какое-то объяснение феномена, то у человека складывается установка – готовность воспринимать и интерпретировать любую информацию через призму этого объяснения.

"В данном случае – через призму веры в то, что во время ретроградного Меркурия могут происходить какие-то особенные события", – отметила Серебрякова.

Психолог подчеркнула, что нередко во время ретроградного Меркурия человек сталкивается с повышенной тревожностью, боится принимать решения, прокручивает в голове негативные сценарии развития событий, а также конфликтует с окружающими.

"В таких случаях можно посоветовать обратиться к критическому мышлению, может быть, привлекать кого-то из здравомыслящих друзей и близких и возвращаться в реальность", – порекомендовала эксперт.