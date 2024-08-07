Психолог объяснила, почему люди так боятся периода ретроградного Меркурия
С точки зрения человеческой истории магическое мышление можно назвать архаичным и примитивным, отметила специалист
07 августа 2024, 09:13, ИА Амител
Клинический психолог, заместитель руководителя реабилитационной программы "Клиники доктора Исаева" Дарья Серебрякова назвала веру людей в ретроградный Меркурий феноменом магического мышления. Как сообщает "Секрет фирмы", к нему относятся вера в различные астрологические явления и их влияние на судьбы людей.
С точки зрения человеческой истории магическое мышление можно назвать архаичным и примитивным, когда через один упрощенный фактор стремятся объяснить сложные явления. Если предлагается какое-то объяснение феномена, то у человека складывается установка – готовность воспринимать и интерпретировать любую информацию через призму этого объяснения.
"В данном случае – через призму веры в то, что во время ретроградного Меркурия могут происходить какие-то особенные события", – отметила Серебрякова.
Психолог подчеркнула, что нередко во время ретроградного Меркурия человек сталкивается с повышенной тревожностью, боится принимать решения, прокручивает в голове негативные сценарии развития событий, а также конфликтует с окружающими.
"В таких случаях можно посоветовать обратиться к критическому мышлению, может быть, привлекать кого-то из здравомыслящих друзей и близких и возвращаться в реальность", – порекомендовала эксперт.
09:16:08 07-08-2024
Нормальные люди, без шизы, понятия не имеют что такое ретроградный Меркурий
09:22:28 07-08-2024
Гость (09:16:08 07-08-2024) Нормальные люди, без шизы, понятия не имеют что такое ретрог... незнание не освобождает. ФБекон
09:41:02 07-08-2024
Мусик (09:22:28 07-08-2024) незнание не освобождает. ФБекон... Мусик, каша в твоей голове, когда ни будь приведет тебя на поселение за кладбищенской оградой. Если хочешь жить, не верь попам, знахарям, астрологам и психологам, это слуги врага Бога, которым нужно заманить в свои сети, а потом вить из тебя веревки, но если у тебя появятся какие либо сомнения, то билет в один конец.
09:51:08 07-08-2024
Гость (09:41:02 07-08-2024) Мусик, каша в твоей голове, когда ни будь приведет тебя на п... даст Бог - встретимся за кладбищенской оградой 8-) пообщаемся, время будет.
есть много на земле, друг мой Йорик, что и не снились нашим мудрецам. к таким людЯм без экранирования ходить да, не рекомендуется, и ТБ не отменяется. это ж не значит - что всех их тотально в игнор.
падший - в нем же где-то светлый неискоренен.
10:44:06 07-08-2024
Мусик (09:51:08 07-08-2024) даст Бог - встретимся за кладбищенской оградой 8-) пообщаемс... Мусик, твое без связанное бормотание напоминает, как будто ты лежишь на смертном одре в последние секунды своей жизни.
09:38:57 07-08-2024
Гость (09:16:08 07-08-2024) Нормальные люди, без шизы, понятия не имеют что такое ретрог... Но их втуне должно тянуть к новаторской Венере.
09:44:52 07-08-2024
Ретроградный Меркурий шепчет мне: бойтесь шарлатанов, не поддавайтесь мракобесию
09:56:01 07-08-2024
Гость (09:44:52 07-08-2024) Ретроградный Меркурий шепчет мне: бойтесь шарлатанов, не под... обращайтесь в Сбер, там не обманут
10:25:06 07-08-2024
"Истинно вам говорю: 4 мая 1925 года земля налетит на небесную ось!"(с)
10:58:42 07-08-2024
Гость (10:25:06 07-08-2024) "Истинно вам говорю: 4 мая 1925 года земля налетит на небесн... А в костре не хочешь сгореть, предсказатель?
11:02:38 07-08-2024
Гость (10:58:42 07-08-2024) А в костре не хочешь сгореть, предсказатель?... Классику надо знать )))
11:12:39 07-08-2024
Ну положим, всякие маги и астрологи не бегают по улице с криками и не клеят на столбах листовки с предупреждениями о магическом влиянии ретроградного Меркурия и прочих подобных явлениях. Зато об этом с завидным упорством вещают журналисты через официальные СМИ. Засирают людям мозги всякой лабудой, попутно рекламируя всяких психологов, астрологов и прочих магов, у которых они по этому поводу берут якобы комментарий. А потом - по кругу: люди боятся ретроградного Меркурия (затмения, стояния) - комментарий очередного "специалиста" - и т.д. И всем хорошо - кому гонорарчик за рекламу, кому - раскрутка имени и новые клиенты. Ничего личного - просто маленький бизнес.
13:12:30 07-08-2024
Вот те бабушка и юркнул в дверь!Петроградней Меркурий.Никогда такого не было,и вот опять.)))