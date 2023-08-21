Психолог объяснила, почему женщины вдруг начинают много или мало есть
РПП зачастую характеризуется неконтролируемыми приемами пищи
21 августа 2023, 14:04, ИА Амител
Психолог и нутрициолог Ирина Мансурова рассказала "Известиям", как бороться с расстройством пищевого поведения (РПП), которому подвержены в основном женщины.
Мансурова пояснила, что РПП зачастую характеризуется неконтролируемыми приемами пищи. При этом человек зачастую отказывается признавать свои проблемы и стресс, а ссылается на плохое настроение, недосып, плохую погоду и что-то еще.
"Депрессия может вести к расстройству пищевого поведения, равно как и расстройство пищевого поведения может провоцировать возникновение депрессии", - подчеркнула эксперт.
Низкая самооценка, навязываемые стереотипы - это чаще всего становится триггером развития РПП у женщин. Начинаются диеты, которые сами по себе провоцируют расстройство пищевого поведения.
"Надо избегать диет и ограничений в пользу здорового и сбалансированного рациона. Например, знаменитое "правило тарелки". На тарелке размером 250 мм половину у нас занимают овощи, четверть - сложные правильные углеводы, а еще четверть - белок", - посоветовала психолог.
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