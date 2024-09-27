Психолог рассказал о главном признаке алкоголизма
Зависимый человек перестает воспринимать себя адекватно
27 сентября 2024, 14:40, ИА Амител
Психолог Андрей Поляков указал на очевидный признак алкогольной зависимости. Об этом пишет издание "Доктор Питер".
Специалист подчеркивает, что явным признаком зависимости от алкоголя является то, что употребление спиртных напитков приводит к проблемам в работе, семье и личной жизни.
По словам эксперта, зависимый человек теряет способность адекватно оценивать себя и свою ситуацию. То, что для окружающих очевидно, например, проблемы с алкоголем и изменения в характере, зависимый склонен воспринимать как преувеличение или ложь.
Поляков также отмечает, что человек с зависимостью не способен критически оценивать свои действия из-за воздействия алкоголя на мозг. Из-за этого он часто игнорирует свои проблемы и агрессивно реагирует на замечания близких.
14:52:16 27-09-2024
Ну да, когда человек ки́дается объяснять что алкоголь это даже хорошо, в умеренных количествах, главное уметь пить, под хорошую закуску, пусть кто не умеют пусть они и бросают... А по факту он уже сам не может отказаться от алкоголя! Просто находит кучу оправданий что ни чего плохого в этом нет...
Это ведь так?! Алкаши!?
16:29:35 27-09-2024
Гость (14:52:16 27-09-2024) Ну да, когда человек ки́дается объяснять что алкоголь это да... А вам какое дело.Я пью работаю и счастлив.Никому в душу не лезу.А вы вот как раз самые и агрессивные.Завидуете чтоли или что?Кодирован и зол? Или просто трус)
16:37:36 27-09-2024
Гость (14:52:16 27-09-2024) Ну да, когда человек ки́дается объяснять что алкоголь это да... Алкаши молчат. Даже боятся плюсовать или минусовать.
16:56:48 27-09-2024
Гость (16:37:36 27-09-2024) Алкаши молчат. Даже боятся плюсовать или минусовать.... На дурных, внимание не обращаем. Продолжайте подметать площадки возле магазинов и пивнушек..
17:04:40 27-09-2024
Гость (16:37:36 27-09-2024) Алкаши молчат. Даже боятся плюсовать или минусовать.... Это ты про себя, своих близких и знакомых? Еще скажи, что на новый год, день рождения свой, день рождение родственников не пьешь?
Этого достаточно, чтобы нарколог поставил тебе диагноз "Алкоголизм" Не веришь? Спроси любого нарколога. Он подтвердит. Так что все кто отписал в теме "Алкоголики"
09:44:53 28-09-2024
Гость (16:37:36 27-09-2024) Алкаши молчат. Даже боятся плюсовать или минусовать....
А чего бояться? У меня нормальный доход, многое могу себе позволить, но выпить тоже люблю. Пишут негатив в основном те, кто завязал или жена не велит.
16:40:00 27-09-2024
Гость (14:52:16 27-09-2024) Ну да, когда человек ки́дается объяснять что алкоголь это да... Пили, пьем и будем пить
17:55:46 27-09-2024
Гость (16:40:00 27-09-2024) Пили, пьем и будем пить... Ну вот!
Хоть один ответил, просто и понятно...
А из остальных желчь полезла!?
Сразу как их пристыдили. За живое задели. На струнках души сыграли...
14:54:09 27-09-2024
Горе семье. А можно подсчитать, может через госуслуги, сколько у нас в Барнауле непьющих алкоголь. Очень интересно. Недавно увлёкся трезвым образом жизни, так сказать ЗОЖ. Интересно, сколько нас таких, идейных?)
04:54:03 28-09-2024
Гость (14:54:09 27-09-2024) Горе семье. А можно подсчитать, может через госуслуги, сколь...
Скоро и мужчинами увлечешься. Или уже?
14:57:30 27-09-2024
И как раз пятница
15:14:51 27-09-2024
Врете вы все.
16:38:28 27-09-2024
Гость (15:14:51 27-09-2024) Врете вы все.... О! вот он первый алкач!
16:57:11 27-09-2024
Гость (16:38:28 27-09-2024) О! вот он первый алкач!... Не завидуй, а просто налей и выпей.
16:59:03 27-09-2024
Гость (16:38:28 27-09-2024) О! вот он первый алкач!...
О, язвенный трезвенник отписался!
17:04:46 27-09-2024
давайте, давайте! оправдывайтесь!
17:27:48 27-09-2024
Хоть поутру да на свои!