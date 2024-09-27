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Психолог рассказал о главном признаке алкоголизма

Зависимый человек перестает воспринимать себя адекватно

27 сентября 2024, 14:40, ИА Амител

Бутылка / Фото: unsplash.com
Бутылка / Фото: unsplash.com

Психолог Андрей Поляков указал на очевидный признак алкогольной зависимости. Об этом пишет издание "Доктор Питер".

Специалист подчеркивает, что явным признаком зависимости от алкоголя является то, что употребление спиртных напитков приводит к проблемам в работе, семье и личной жизни.

По словам эксперта, зависимый человек теряет способность адекватно оценивать себя и свою ситуацию. То, что для окружающих очевидно, например, проблемы с алкоголем и изменения в характере, зависимый склонен воспринимать как преувеличение или ложь.

Поляков также отмечает, что человек с зависимостью не способен критически оценивать свои действия из-за воздействия алкоголя на мозг. Из-за этого он часто игнорирует свои проблемы и агрессивно реагирует на замечания близких.

медицина

Комментарии 17

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Гость

14:52:16 27-09-2024

Ну да, когда человек ки́дается объяснять что алкоголь это даже хорошо, в умеренных количествах, главное уметь пить, под хорошую закуску, пусть кто не умеют пусть они и бросают... А по факту он уже сам не может отказаться от алкоголя! Просто находит кучу оправданий что ни чего плохого в этом нет...
Это ведь так?! Алкаши!?

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Эрг Ноор

16:29:35 27-09-2024

Гость (14:52:16 27-09-2024) Ну да, когда человек ки́дается объяснять что алкоголь это да... А вам какое дело.Я пью работаю и счастлив.Никому в душу не лезу.А вы вот как раз самые и агрессивные.Завидуете чтоли или что?Кодирован и зол? Или просто трус)

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Гость

16:37:36 27-09-2024

Гость (14:52:16 27-09-2024) Ну да, когда человек ки́дается объяснять что алкоголь это да... Алкаши молчат. Даже боятся плюсовать или минусовать.

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Гость

16:56:48 27-09-2024

Гость (16:37:36 27-09-2024) Алкаши молчат. Даже боятся плюсовать или минусовать.... На дурных, внимание не обращаем. Продолжайте подметать площадки возле магазинов и пивнушек..

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Гость

17:04:40 27-09-2024

Гость (16:37:36 27-09-2024) Алкаши молчат. Даже боятся плюсовать или минусовать.... Это ты про себя, своих близких и знакомых? Еще скажи, что на новый год, день рождения свой, день рождение родственников не пьешь?
Этого достаточно, чтобы нарколог поставил тебе диагноз "Алкоголизм" Не веришь? Спроси любого нарколога. Он подтвердит. Так что все кто отписал в теме "Алкоголики"

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Гость

09:44:53 28-09-2024

Гость (16:37:36 27-09-2024) Алкаши молчат. Даже боятся плюсовать или минусовать....
А чего бояться? У меня нормальный доход, многое могу себе позволить, но выпить тоже люблю. Пишут негатив в основном те, кто завязал или жена не велит.

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Гость

16:40:00 27-09-2024

Гость (14:52:16 27-09-2024) Ну да, когда человек ки́дается объяснять что алкоголь это да... Пили, пьем и будем пить

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Гость

17:55:46 27-09-2024

Гость (16:40:00 27-09-2024) Пили, пьем и будем пить... Ну вот!
Хоть один ответил, просто и понятно...
А из остальных желчь полезла!?
Сразу как их пристыдили. За живое задели. На струнках души сыграли...

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Гость

14:54:09 27-09-2024

Горе семье. А можно подсчитать, может через госуслуги, сколько у нас в Барнауле непьющих алкоголь. Очень интересно. Недавно увлёкся трезвым образом жизни, так сказать ЗОЖ. Интересно, сколько нас таких, идейных?)

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Гость

04:54:03 28-09-2024

Гость (14:54:09 27-09-2024) Горе семье. А можно подсчитать, может через госуслуги, сколь...
Скоро и мужчинами увлечешься. Или уже?

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Гость

14:57:30 27-09-2024

И как раз пятница

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Гость

15:14:51 27-09-2024

Врете вы все.

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Гость

16:38:28 27-09-2024

Гость (15:14:51 27-09-2024) Врете вы все.... О! вот он первый алкач!

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Гость

16:57:11 27-09-2024

Гость (16:38:28 27-09-2024) О! вот он первый алкач!... Не завидуй, а просто налей и выпей.

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Гость

16:59:03 27-09-2024

Гость (16:38:28 27-09-2024) О! вот он первый алкач!...
О, язвенный трезвенник отписался!

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Гость

17:04:46 27-09-2024

давайте, давайте! оправдывайтесь!

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Эрг Ноор

17:27:48 27-09-2024

Хоть поутру да на свои!

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