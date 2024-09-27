Психолог рассказал о главном признаке алкоголизма

Зависимый человек перестает воспринимать себя адекватно

27 сентября 2024, 14:40, ИА Амител

Бутылка / Фото: unsplash.com

Психолог Андрей Поляков указал на очевидный признак алкогольной зависимости. Об этом пишет издание "Доктор Питер".

Специалист подчеркивает, что явным признаком зависимости от алкоголя является то, что употребление спиртных напитков приводит к проблемам в работе, семье и личной жизни.

По словам эксперта, зависимый человек теряет способность адекватно оценивать себя и свою ситуацию. То, что для окружающих очевидно, например, проблемы с алкоголем и изменения в характере, зависимый склонен воспринимать как преувеличение или ложь.

Поляков также отмечает, что человек с зависимостью не способен критически оценивать свои действия из-за воздействия алкоголя на мозг. Из-за этого он часто игнорирует свои проблемы и агрессивно реагирует на замечания близких.