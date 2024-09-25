Вейперов предупредили о возможности никотиновой передозировки

Жидкости могут спровоцировать серьезные заболевания

25 сентября 2024, 11:29, ИА Амител

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Курильщик вейпов с трудом контролирует дозу опасных веществ, предупреждает врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев. Его слова передает "Лента.ру".

Он отметил, что передозировка никотином может вызвать головокружение, падение давления, тошноту, рвоту, брадикардию, тахикардию, мышечные дисфункции, затрудненную речь, судороги и потерю сознания. При нагревании глицерин и пропиленгликоль в составе вейпов превращаются в формальдегид и акролеин, которые могут вызвать онкологические заболевания.

Также сложно определить состав дешевых жидкостей для вейпов, которые продаются в табачных отделах, а солевой никотин в чистом виде стоит дорого. Практически все аэрозоли вызывают зависимость из-за содержания никотина.