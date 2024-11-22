Психолог рассказала, как намекнуть на подарок мечты и в итоге его получить
По словам эксперта, существует три стратегии
22 ноября 2024, 09:15, ИА Амител
Психолог Лилия Сидоренко назвала три стратегии, которые позволят найти под новогодней елкой подарок мечты. Как сообщает "Секрет фирмы", не всегда стоит прибегать к откровенному разговору.
Хотя именно подобный диалог с партнером является отличной стратегией. Например, стоит спросить свою половинку, чтобы она хотела получить, а уже после – рассказать о своих желаниях. При этом не обязательно называть что-то одно: можно составить список с вариантами разных ценовых категорий.
"Таким образом вы сможете сохранить элемент сюрприза: вы не будете знать, какой именно подарок выберет ваш партнер. Это даст вам возможность получить именно то, что вас порадует, а вашему партнеру не придется ограничиваться жесткими рамками бюджета, что снизит риск негативной реакции", – сказала Сидоренко.
Вторая стратегия – воспользоваться мессенджерами. Можно создать чат, в который возлюбленные будут скидывать свои пожелания. Ссылки туда можно отправлять регулярно.
"Это может быть не только для одного праздника, но и для других значимых дат, которые еще впереди. Такой подход позволит вашему партнеру заранее знать о ваших предпочтениях и интересах", – отметила психолог.
Третья стратегия – явный намек. Однако следует понимать, что неправильный подход может оставить вас без подарка. По этой причине следует аккуратно подходить к формулировкам, но стремиться к тому, чтобы намек был предельно ясным.
09:23:56 22-11-2024
что за намеки? -потом обиды.. ротом слабо уже говорить?
10:04:27 22-11-2024
скидывая список желаемых подарков разной цены (если это мужчина дарит), есть риск, что получив недорогой подарок наступит разочарование. С мужчинами лучше прямо обсуждать. Намеки это неэффективно. Женщины скорей всего будут надеяться получить все из списка. А вот с подругами это работает: я составляю список. того, что я хочу получить (примерно одной цены 2-3 тыс. рублей), подарки равнозначны, поэтому все ок.