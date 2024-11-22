Психолог рассказала, как намекнуть на подарок мечты и в итоге его получить

По словам эксперта, существует три стратегии

22 ноября 2024, 09:15, ИА Амител

Подарок / Фото: unsplash.com / engin akyurt

Психолог Лилия Сидоренко назвала три стратегии, которые позволят найти под новогодней елкой подарок мечты. Как сообщает "Секрет фирмы", не всегда стоит прибегать к откровенному разговору.

Хотя именно подобный диалог с партнером является отличной стратегией. Например, стоит спросить свою половинку, чтобы она хотела получить, а уже после – рассказать о своих желаниях. При этом не обязательно называть что-то одно: можно составить список с вариантами разных ценовых категорий.

"Таким образом вы сможете сохранить элемент сюрприза: вы не будете знать, какой именно подарок выберет ваш партнер. Это даст вам возможность получить именно то, что вас порадует, а вашему партнеру не придется ограничиваться жесткими рамками бюджета, что снизит риск негативной реакции", – сказала Сидоренко.

Вторая стратегия – воспользоваться мессенджерами. Можно создать чат, в который возлюбленные будут скидывать свои пожелания. Ссылки туда можно отправлять регулярно.

"Это может быть не только для одного праздника, но и для других значимых дат, которые еще впереди. Такой подход позволит вашему партнеру заранее знать о ваших предпочтениях и интересах", – отметила психолог.

Третья стратегия – явный намек. Однако следует понимать, что неправильный подход может оставить вас без подарка. По этой причине следует аккуратно подходить к формулировкам, но стремиться к тому, чтобы намек был предельно ясным.