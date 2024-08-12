Психолог рассказала, как научиться отстаивать свои права

Понимание того, что мы можем конфликтовать и не соглашаться, вырабатывается в детстве

12 августа 2024, 08:15, ИА Амител

Конфликт / Фото: unsplash.com

Старший психолог Клиники доктора Исаева Ольга Радзюк назвала, какие техники помогают отстаивать свои права. Как сообщает "Секрет фирмы", нередко людям в таких ситуациях не хватает уверенности.

По словам эксперта, понимание того, что мы имеем право не соглашаться с чем-то, не любить кого-то, конфликтовать, отстаивать свое мнение, вырабатывается в детстве. Однако нередко родители в ответ на детские протесты дают неправильные ответы: "Не будь выскочкой", "Твоего здесь ничего нет", "Хочется - перехочется" и прочее. Это говорит о том, что у родителя есть проблемы с ощущением границ, а значит они будут и у ребенка.

"Человек вырастает тревожным, с ощущением, что отстаивать свои границы — нехорошо, неправильно, что его осудят либо что это бесполезно и даже небезопасно", — отметила эксперт.

В первую очередь Радзюк порекомендовала научиться говорить нет. Навык можно тренировать осознано. Кроме того, следует задаться вопросом, кому отказывать сложнее: близким, коллегам, начальству или незнакомцам.

Также перед непростым разговором следует привести в норму эмоции. Радзюк предложила вспомнить несколько случаев, когда вы чувствовали себя победителем.

Ещё для снятия тревоги она порекомендовала упражнение "катастрофизация". Нужно записать свой страх и спросить у себя, что будет, если это случится. Дойти следует до наиболее катастрофичного ответа. Выяснится, что зачастую такие ситуации вполне переживаемы.