Психолог рассказала, как научиться отстаивать свои права
Понимание того, что мы можем конфликтовать и не соглашаться, вырабатывается в детстве
12 августа 2024, 08:15, ИА Амител
Старший психолог Клиники доктора Исаева Ольга Радзюк назвала, какие техники помогают отстаивать свои права. Как сообщает "Секрет фирмы", нередко людям в таких ситуациях не хватает уверенности.
По словам эксперта, понимание того, что мы имеем право не соглашаться с чем-то, не любить кого-то, конфликтовать, отстаивать свое мнение, вырабатывается в детстве. Однако нередко родители в ответ на детские протесты дают неправильные ответы: "Не будь выскочкой", "Твоего здесь ничего нет", "Хочется - перехочется" и прочее. Это говорит о том, что у родителя есть проблемы с ощущением границ, а значит они будут и у ребенка.
"Человек вырастает тревожным, с ощущением, что отстаивать свои границы — нехорошо, неправильно, что его осудят либо что это бесполезно и даже небезопасно", — отметила эксперт.
В первую очередь Радзюк порекомендовала научиться говорить нет. Навык можно тренировать осознано. Кроме того, следует задаться вопросом, кому отказывать сложнее: близким, коллегам, начальству или незнакомцам.
Также перед непростым разговором следует привести в норму эмоции. Радзюк предложила вспомнить несколько случаев, когда вы чувствовали себя победителем.
Ещё для снятия тревоги она порекомендовала упражнение "катастрофизация". Нужно записать свой страх и спросить у себя, что будет, если это случится. Дойти следует до наиболее катастрофичного ответа. Выяснится, что зачастую такие ситуации вполне переживаемы.
08:53:48 12-08-2024
С этим отстаиванием прав,.. глядишь и разводов поменьше бы было.
Или, выехала тебе фура на встречную, есть возможность уйти на обочину или без последствий или ремонт за свой счёт с небольшими последствиями. А можно просто гордо встретить фуру, погибнуть и быть правым!!!
09:12:11 12-08-2024
Я сегодня сказал начальнику нет. Ищу работу. Спасибо амик.
12:15:35 12-08-2024
Гость (09:12:11 12-08-2024) Я сегодня сказал начальнику нет. Ищу работу. Спасибо амик.... Ну так это про это и речь. Говоря "нет" начальнику - нужно уже быть готовым к увольнению. Говоря "нет" грабителю нужно быть готовым умереть прям счас, а не потом когда-нибудь.
11:20:38 12-08-2024
Когда говоришь начальству нет, следует увольнение и не потому что уволят тебя, а обычно это уже конфликтная ситуация и хочется уволиться самому.