Психолог рассказала, как вернуться на работу после отпуска и не возненавидеть ее

Восстановление рабочего ритма после праздников или отпуска является довольно сложным процессом. Он затрагивает не только психику, но и физиологию

16 августа 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Возвращение после отпуска порой перечеркивает все плюсы положенного любому официально трудоустроенному сотруднику отдыха. Клинический психолог и глава реабилитационного центра Клиники доктора Исаева "Двойной Диагноз" Татьяна Метелева рассказала "Секрету Фирмы", как вернуться в рабочий темп и не возненавидеть свою работу.

Как отметила специалист, восстановление рабочего ритма после праздников или отпуска является довольно сложным процессом. Он затрагивает не только психику, но и физиологию.

"Ведь во время отпуска наш организм настроен на отдых, блаженство и наслаждение теми моментами, которые приносят радость, – будь то время с семьей, прогулки на свежем воздухе или путешествия. Наши биохимические реакции в этот период также меняются. Погружение обратно в рабочие стрессы требует особого подхода", – подчеркнула специалист.

Чтобы легче вернуться в работу, стоит заняться ею еще до конца отпуска. Это не обязательно полноценный рабочий процесс – достаточно небольшого звонка или ответа на электронные письма. Такой процесс позволит быстрее переключиться. Еще один совет – составить план задач на первую рабочую неделю. Структура и четкость в трудовой деятельности помогут сосредоточиться и быстрее стать продуктивным.

Если радости от возвращения на работу нет, можно составить список из 10 причин, почему эта деятельность для вас ценна.

"Это напомнит вам о положительных сторонах вашей деятельности и поможет сохранить мотивацию", – заметила Метелева.Еще один фактор, который влияет на состояние на работе, – качество отдыха. Полноценный отпуск тоже может вызвать желание поскорее вернуться к трудовым будням, поскольку отдохнувший человек захочет активности.

Также не стоит забывать о сне. Многие сбивают свой режим во время отпуска, из-за чего после не могут быстро вернуться в рабочий ритм. Озаботиться этим лучше за несколько дней перед окончанием отдыха.