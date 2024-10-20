Психолог рассказала о способах борьбы с выгоранием

Оно может быть вызвано чрезмерной или недостаточной нагрузкой на работе

20 октября 2024, 21:30, ИА Амител

Усталость / Фото: pxhere.com/ru/photo/1143377

Выгорание – это официальный диагноз, связанный с длительным стрессом на работе, с которым не удалось справиться. Он применим исключительно в профессиональной сфере и не может быть использован в других жизненных ситуациях.

О симптомах, причинах и профилактике выгорания рассказала клинический психолог Алена Нижнева в интервью для "Известий".

Основные признаки выгорания включают в себя чувство истощения, отстраненность от рабочих задач, цинизм, снижение производительности труда и соматические симптомы, такие как головные боли, проблемы с желудочно-кишечным трактом, мышечное напряжение, нарушения сна, простуда, сердечно-сосудистые заболевания и гипертония.

Выгорание может быть вызвано чрезмерной или недостаточной нагрузкой на работе, отсутствием контроля за рабочим временем и задачами, недружелюбной рабочей атмосферой, непризнанием достижений, низкой оплатой труда, отсутствием перспектив карьерного роста и чрезмерными обязательствами.

Если руководитель или специалист отдела персонала наблюдает подобные симптомы у сотрудников, психолог рекомендует убедиться в оптимальности условий труда, предложить им возможность выбирать часы работы, разрешить работать из дома, проверить соответствие зарплат рыночным стандартам и сравнить нагрузку с возможностями.

Сотруднику стоит задуматься о смене места работы, делегировать задачи, планировать перерывы, уделять внимание своему самочувствию, создавать поддерживающую атмосферу, признавать невозможность выполнения всех задач и поддерживать комфортный распорядок дня.