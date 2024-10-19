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Врач перечислила неочевидные симптомы проблем со щитовидной железой

Среди них проблемы с волосами, отеки и сонливость

19 октября 2024, 14:59, ИА Амител

Волосы / Источник фото: unsplash.com
Волосы / Источник фото: unsplash.com

Эндокринолог Диляра Лебедева в своем Telegram-канале рассказала о признаках проблем со щитовидной железой. Основные симптомы включают:

  • проблемы с кожей и волосами;
  • отеки и лишний вес;
  • нарушения стула – запоры или диарея;
  • постоянная усталость и сонливость;
  • cнижение либидо;
  • развитие депрессии.

Доктор предупреждает, что если наблюдаются хотя бы два из этих признаков, стоит обратиться к врачу, так как без лечения состояние может ухудшиться.

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