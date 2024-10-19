Врач перечислила неочевидные симптомы проблем со щитовидной железой

Среди них проблемы с волосами, отеки и сонливость

19 октября 2024, 14:59, ИА Амител

Волосы / Источник фото: unsplash.com

Эндокринолог Диляра Лебедева в своем Telegram-канале рассказала о признаках проблем со щитовидной железой. Основные симптомы включают:

проблемы с кожей и волосами;

отеки и лишний вес;

нарушения стула – запоры или диарея;

постоянная усталость и сонливость;

cнижение либидо;

развитие депрессии.

Доктор предупреждает, что если наблюдаются хотя бы два из этих признаков, стоит обратиться к врачу, так как без лечения состояние может ухудшиться.