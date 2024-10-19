Врач перечислила неочевидные симптомы проблем со щитовидной железой
Среди них проблемы с волосами, отеки и сонливость
19 октября 2024, 14:59, ИА Амител
Волосы / Источник фото: unsplash.com
Эндокринолог Диляра Лебедева в своем Telegram-канале рассказала о признаках проблем со щитовидной железой. Основные симптомы включают:
- проблемы с кожей и волосами;
- отеки и лишний вес;
- нарушения стула – запоры или диарея;
- постоянная усталость и сонливость;
- cнижение либидо;
- развитие депрессии.
Доктор предупреждает, что если наблюдаются хотя бы два из этих признаков, стоит обратиться к врачу, так как без лечения состояние может ухудшиться.
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