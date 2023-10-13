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Психолог рассказала, почему россияне считают Хабенского лучшим актером

Специалист отметила, что, помимо профессиональных заслуг, важен и человеческий образ

13 октября 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Психолог Александра Миллер прокомментировала результаты опроса ВЦИОМ о том, кого россияне считают лучшими актером и актрисой. Ее слова передает NEWS.ru.

Напомним, что по результатам опроса лучшими актерами стали Константин Хабенский, Сергей Безруков и Владимир Машков. По словам психолога, Машков и Хабенский имеют хорошую репутацию, потому что не играют в плохих фильмах. Она добавила, что Константин Хабенский также руководит благотворительным фондом, что положительно влияет на его образ.

Говоря о Юлии Пересильд, которая стала лучшей актрисой, Миллер заявила ,что здесь результаты тоже закономерны.

Кино Знаменитости

Комментарии 7

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Гость

11:04:32 13-10-2023

ну не надо всех в одну кучку - вообще не нравится

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Гость

11:21:44 13-10-2023

А еще россияне стали более лучше одеваться

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Гость

11:39:49 13-10-2023

Гость (11:21:44 13-10-2023) А еще россияне стали более лучше одеваться... стали более лучше одеваться --- наверное денег стало больше

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Гость

12:16:22 13-10-2023

Сколько раз надо стукнуться головой об стену, чтобы полюбить пересильд или хабенского?

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Гость

12:26:11 13-10-2023

Гость (12:16:22 13-10-2023) Сколько раз надо стукнуться головой об стену, чтобы полюбить... думаю у госпожи Миллер и на этот вопрос найдется ответ

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Светлана

16:51:33 13-10-2023

Гость (12:16:22 13-10-2023) Сколько раз надо стукнуться головой об стену, чтобы полюбить... люблю Хабенского с "Улиц разбитых фонарей" - Плахов!

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Гость

15:07:54 13-10-2023

Константин Хабенский очень уважаемый актёр и человек.

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