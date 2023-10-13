Психолог рассказала, почему россияне считают Хабенского лучшим актером
Специалист отметила, что, помимо профессиональных заслуг, важен и человеческий образ
13 октября 2023, 11:00, ИА Амител
Психолог Александра Миллер прокомментировала результаты опроса ВЦИОМ о том, кого россияне считают лучшими актером и актрисой. Ее слова передает NEWS.ru.
Напомним, что по результатам опроса лучшими актерами стали Константин Хабенский, Сергей Безруков и Владимир Машков. По словам психолога, Машков и Хабенский имеют хорошую репутацию, потому что не играют в плохих фильмах. Она добавила, что Константин Хабенский также руководит благотворительным фондом, что положительно влияет на его образ.
Говоря о Юлии Пересильд, которая стала лучшей актрисой, Миллер заявила ,что здесь результаты тоже закономерны.
11:04:32 13-10-2023
ну не надо всех в одну кучку - вообще не нравится
11:21:44 13-10-2023
А еще россияне стали более лучше одеваться
11:39:49 13-10-2023
Гость (11:21:44 13-10-2023) А еще россияне стали более лучше одеваться... стали более лучше одеваться --- наверное денег стало больше
12:16:22 13-10-2023
Сколько раз надо стукнуться головой об стену, чтобы полюбить пересильд или хабенского?
12:26:11 13-10-2023
Гость (12:16:22 13-10-2023) Сколько раз надо стукнуться головой об стену, чтобы полюбить... думаю у госпожи Миллер и на этот вопрос найдется ответ
16:51:33 13-10-2023
Гость (12:16:22 13-10-2023) Сколько раз надо стукнуться головой об стену, чтобы полюбить... люблю Хабенского с "Улиц разбитых фонарей" - Плахов!
15:07:54 13-10-2023
Константин Хабенский очень уважаемый актёр и человек.