Психолог рассказала, почему россияне считают Хабенского лучшим актером

Специалист отметила, что, помимо профессиональных заслуг, важен и человеческий образ

13 октября 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: amic.ru

Психолог Александра Миллер прокомментировала результаты опроса ВЦИОМ о том, кого россияне считают лучшими актером и актрисой. Ее слова передает NEWS.ru.

Напомним, что по результатам опроса лучшими актерами стали Константин Хабенский, Сергей Безруков и Владимир Машков. По словам психолога, Машков и Хабенский имеют хорошую репутацию, потому что не играют в плохих фильмах. Она добавила, что Константин Хабенский также руководит благотворительным фондом, что положительно влияет на его образ.

Говоря о Юлии Пересильд, которая стала лучшей актрисой, Миллер заявила ,что здесь результаты тоже закономерны.