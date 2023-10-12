Россияне выбрали лучших отечественных актеров
Среди мужчин сюрпризов нет, а вот у женщин результат неожиданный
12 октября 2023, 16:35, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Россияне назвали актера и актрису, которых они считают лучшими в 2023 году. Об этом сообщает ВЦИОМ.
Среди мужчин все без сюрпризов. В тройке лучших второй год подряд Константин Хабенский (12%), Сергей Безруков и Владимир Машков (по 11%).
Актрисой года, по мнению россиян, стала Юлия Пересильд. Она набрала 11% голосов. Отмечается, что в прошлом году актриса не вошла даже в тройку лучших.
17:18:32 12-10-2023
Чтобы давать оценки кому-то, надо быть либо на их уровне, либо ещё лучше. А соответственно можно понять, что это за актеры, которых выбрали.