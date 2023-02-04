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Психологи назвали доступный способ, который снижает желание изменять

Выяснилось, что преодолеть тягу к "леваку" помогают современные технологии

04 февраля 2023, 06:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Психологи из Университета имени Райхмана в Израиле установили, что флирт в виртуальной реальности помогает людям преодолеть соблазн измены. Результаты исследования опубликовали в журнале Current Research in Ecological and Social Psychology.

В ходе научной работы авторы основывались на теории прививки установок – она предполагает, что с её помощью можно усилить уверенность человека в собственных принципах, помогая сохранять позицию при нежелательном воздействии извне. Учёные предположили, что флирт в виртуальном мире заставит людей больше желать своего текущего партнёра, избегая измен.

В эксперименте приняли участие 65 пар. Участники провели несколько бесед с виртуальным барменом того же пола, что и их партнёр – он либо флиртовал с ними, либо вёл себя нейтрально. Затем участники взаимодействовали с реальным человеком того же пола, что и их партнёр. После они оценивали их привлекательность.

В результате оказалось, что если бармен флиртовал с испытуемым, то они оценивали реального человека как менее привлекательного. Если виртуальный бармен не флиртовал, то привлекательность реального собеседника, наоборот, возрастала.

Исследователи провели ещё один эксперимент: один партнёр провёл виртуальную встречу, а второй смотрел нейтральное видео. Затем партнёров воссоединили, усадили на два стула лицом друг к другу и попросили обсудить удовлетворяющие и неудовлетворяющие аспекты их сексуальной жизни. Выяснилось, что после виртуального флирта участники больше желали своего нынешнего партнёра, испытывая меньшее сексуальное влечение к другим людям. 

Комментарии 4

  • Полнейшая чушь) изменяли и будут изменять, вне зависимости от виртуального флирта) есть редкие люди - однолюбы. Вот их ничем не соблазнить. Остальные же в зависимости от ситуации могут себе позволить, причем обычно это желание на посторонний секс без обязательств, чтобы основные отношения не пострадали)
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Лучше бы учёные провели эксперимент, как самооценка влияет на измены. Люди с высокой самооценкой изменяют реже.
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Заповеди с молоком матери. Это просто сексуально животная распущенность от-дельных личностей.Нарушил в монастырь на замаливание греха. Как говорил Костик из " Покровских ворот" ВОЗДЕРЖАНИЕ!
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, а люди с завышенной самооценкой вообще не изменяют)))))))
    05 февраля, Гость   Ответить
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