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Врачи рассказали о том, как ожирение влияет на развитие рака

Самым значительным фактором развития онкозаболеваний считают нарушение сигнального пути инсулиноподобного фактора роста

03 февраля 2023, 09:21, ИА Амител

Фото: unsplahs.com
Фото: unsplahs.com

Ожирение у людей увеличивает риск развития онкологических заболеваний на 30-70%. Об этом сообщают "Известия".

"По данным различных популяционных исследований, ожирение повышает риск развития целого ряда онкологических заболеваний, включая колоректальный рак, рак молочной железы, тела матки, поджелудочной железы", – рассказал внештатный специалист-онколог Минздрава России Иван Стилиди.

По словам специалиста, у людей с лишним весом нарушается выработка ряда веществ, а в крови увеличивается содержание молекул интерлейкина-6.

Самым значительным фактором развития онкозаболеваний считают нарушение сигнального пути инсулиноподобного фактора роста.

 

Комментарии 2

  • Быть толстым вреднее чем курить.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Пока толстый сохнет, худой сдохнет. Народная поговорка.
    03 февраля, Гость   Ответить
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