Врачи рассказали о том, как ожирение влияет на развитие рака
Самым значительным фактором развития онкозаболеваний считают нарушение сигнального пути инсулиноподобного фактора роста
03 февраля 2023, 09:21, ИА Амител
Ожирение у людей увеличивает риск развития онкологических заболеваний на 30-70%. Об этом сообщают "Известия".
"По данным различных популяционных исследований, ожирение повышает риск развития целого ряда онкологических заболеваний, включая колоректальный рак, рак молочной железы, тела матки, поджелудочной железы", – рассказал внештатный специалист-онколог Минздрава России Иван Стилиди.
По словам специалиста, у людей с лишним весом нарушается выработка ряда веществ, а в крови увеличивается содержание молекул интерлейкина-6.
Самым значительным фактором развития онкозаболеваний считают нарушение сигнального пути инсулиноподобного фактора роста.
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