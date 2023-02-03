Врачи рассказали о том, как ожирение влияет на развитие рака

Самым значительным фактором развития онкозаболеваний считают нарушение сигнального пути инсулиноподобного фактора роста

03 февраля 2023, 09:21, ИА Амител

Фото: unsplahs.com

Ожирение у людей увеличивает риск развития онкологических заболеваний на 30-70%. Об этом сообщают "Известия".

"По данным различных популяционных исследований, ожирение повышает риск развития целого ряда онкологических заболеваний, включая колоректальный рак, рак молочной железы, тела матки, поджелудочной железы", – рассказал внештатный специалист-онколог Минздрава России Иван Стилиди. По словам специалиста, у людей с лишним весом нарушается выработка ряда веществ, а в крови увеличивается содержание молекул интерлейкина-6.

Самым значительным фактором развития онкозаболеваний считают нарушение сигнального пути инсулиноподобного фактора роста.