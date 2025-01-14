Психотерапевт назвал плюсы брака для мужского здоровья
Рашид Хамидуллин дал совет для создания здоровых отношений
14 января 2025, 14:24, ИА Амител
Фото: Kelly Sikkema / unsplash.com
Брак положительно влияет на здоровье обоих супругов, особенно на мужчин, заявил в беседе с РИАМО психотерапевт Рашид Хамидуллин.
По его словам, женатые мужчины чаще ведут правильный образ жизни и лучше следят за здоровьем благодаря заботе супруги, а также получают от нее психологическую поддержку.
Хамидуллин отметил, что для создания гармоничных важно совместное решение проблем и открытое обсуждение ожиданий и чувств друг друга.
14:34:00 14-01-2025
В этом посыле женщины излишне идеализируются. Рассмотрим ситуации, когда жена гулящая, пьющая или бестолочь?
14:38:31 14-01-2025
Гость (14:34:00 14-01-2025) Рассмотрим ситуации, когда жена гулящая, пьющая или бестолочь?... ну значит мужчина дурак раз женился на такой, и продолжает дальше жить
14:49:27 14-01-2025
Гость (14:38:31 14-01-2025) ну значит мужчина дурак раз женился на такой, и продолжает д... Люди со временем могут меняться, причем как в лучшую так и в худшую сторону.
15:03:10 14-01-2025
Гость (14:49:27 14-01-2025) Люди со временем могут меняться, причем как в лучшую так и в... Но почему то все упорно стараются сохранить фиговый такой брак.
12:44:36 15-01-2025
Гость (14:49:27 14-01-2025) Люди со временем могут меняться, причем как в лучшую так и в... НА СТОЛЬКО сильно меняется? Встречались вы 3-4 года - была идеальная, а как только поженились стала гулящая, пьющая бестолочь?
14:38:49 14-01-2025
Гость (14:34:00 14-01-2025) В этом посыле женщины излишне идеализируются. Рассмотрим сит... Вы, мужчинам не интересны. Мы не будем рассматривать вашу ситуацию.
14:48:11 14-01-2025
Гость (14:34:00 14-01-2025) В этом посыле женщины излишне идеализируются. Рассмотрим сит... если с вами согласилась жить только такая,значит сам недалеко ушел
16:08:17 14-01-2025
Гость (14:34:00 14-01-2025) В этом посыле женщины излишне идеализируются. Рассмотрим сит... никакого такого посыла здесь нет,вы просто женоненавистник
12:43:05 15-01-2025
Гость (14:34:00 14-01-2025) В этом посыле женщины излишне идеализируются. Рассмотрим сит... а зачем на такой жениться?
15:11:12 14-01-2025
на женщине-то не написано. какая она - гулящая, али нет.
чай не холодильник в мвидео.
если не в бане или на стоянке дальнобойщиков под гранями с ней познакомились, то какая она только в процессе эксплуатации вскроется.
Хамидулин большой специалист, дипломированный спец.
а не как лапковский с бартаном - инфоцыгане.
12:46:20 15-01-2025
Гость (15:11:12 14-01-2025) на женщине-то не написано. какая она - гулящая, али нет.... Так не женитесь посоле 3-х свиданий. Кто вас торопит -то? Человека после 2 х летнего романа прекрасно узнаешь человека, паспорт из М-видео не нужен
15:27:54 14-01-2025
Как по мне, то якобы специалист чушь изложил. Вынужденный ЗОЖ нивелируется постоянным пилением мозга на эту тему - это не ешь, это не пей, туда не ходи, это не делай. А уж про «психологическую поддержку» это он вообще наврал. Там только - дай денег, почему мало денег. И вообще брак к любви отношения не имеет, это только формат имущественных отношений.
16:21:55 14-01-2025
Неправда. До брака красавчики и следят за собой, а в браке, чаще всего, жиреют, выпивают, не хотят проводить время вместе и т.д., а жена ещё и кекса не даёт, и так в большинстве случаев.
16:30:10 14-01-2025
Ну а минусы то что не озвучил? Их нет у него? Мошенник.
16:31:00 14-01-2025
Это неправда. Пропаганда в чистом виде.
21:44:57 14-01-2025
Перестал есть то, что готовит жена и похудел с 115 кг до 85 кг.
01:40:41 15-01-2025
Сегодня южные соседи, исповедующие ислам, прямо дружно взялись учить славян как надо жить правильно и счастливо, но при этом не раскрывают свой основной секрет, а он прост, нельзя идти поперёк родителям, а надо найти силы и выполнять все их советы, тогда и будет вам счастье.
Хотите найти хорошую жену, познакомьтесь с её родителями, через тнадцать лет ваша девушка будет копией своей матери, а если она сбежала от родителей, то в этом случае вы берёте кота в мешке, но даже здесь можно подстраховаться, отправив её на испытание своей маме, а если сам сбежал от мамы, то вы два сапога пара. Так что, думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь, жену или геморрой.
15:29:53 15-01-2025
Рашид Хамидуллин? што??!