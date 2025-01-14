Психотерапевт назвал плюсы брака для мужского здоровья

Рашид Хамидуллин дал совет для создания здоровых отношений

14 января 2025, 14:24, ИА Амител

Фото: Kelly Sikkema / unsplash.com

Брак положительно влияет на здоровье обоих супругов, особенно на мужчин, заявил в беседе с РИАМО психотерапевт Рашид Хамидуллин.

По его словам, женатые мужчины чаще ведут правильный образ жизни и лучше следят за здоровьем благодаря заботе супруги, а также получают от нее психологическую поддержку.

Хамидуллин отметил, что для создания гармоничных важно совместное решение проблем и открытое обсуждение ожиданий и чувств друг друга.