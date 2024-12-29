В Алтайском крае на тысячу браков приходится 718 разводов

В Алтайском крае в 2024 году стали чаще жениться и меньше разводиться

29 декабря 2024, 14:30, ИА Амител

Обручальные кольца / Фото: Samantha Gades/unsplash.com

За 11 месяцев 2024 года в Алтайском крае свои отношения узаконили 12 785 пар, развод оформили 9175 семей. За этот же период в 2023 году было 12 749 браков и 9937 их расторжений. Об этом amic.ru сообщили в региональном управлении юстиции.

В ведомстве также напомнили, что с 1 января 2025 года почти в восемь раз увеличится госпошлина за расторжение брака: с 650 рублей до 5 тысяч. Федеральные власти такую инициативу объясняли необходимостью укрепления института семьи, охраны материнства, отцовства, детства, демографического развития страны.

Госпошлина за заключение брака по-прежнему будет 350 рублей.