В Алтайском крае на тысячу браков приходится 718 разводов
В Алтайском крае в 2024 году стали чаще жениться и меньше разводиться
29 декабря 2024, 14:30, ИА Амител
Обручальные кольца / Фото: Samantha Gades/unsplash.com
За 11 месяцев 2024 года в Алтайском крае свои отношения узаконили 12 785 пар, развод оформили 9175 семей. За этот же период в 2023 году было 12 749 браков и 9937 их расторжений. Об этом amic.ru сообщили в региональном управлении юстиции.
В ведомстве также напомнили, что с 1 января 2025 года почти в восемь раз увеличится госпошлина за расторжение брака: с 650 рублей до 5 тысяч. Федеральные власти такую инициативу объясняли необходимостью укрепления института семьи, охраны материнства, отцовства, детства, демографического развития страны.
Госпошлина за заключение брака по-прежнему будет 350 рублей.
15:27:44 29-12-2024
Да я тоже слышал такую статистику, что 8 из 10 разводятся...!
17:36:21 29-12-2024
Ага, народ начал просекать, что нафиг этот брак не нужен.
19:45:14 29-12-2024
Так молодёжи сколько лет внушали, что можно жить без брака и обязательств - как животные, или как мухи - одним днём, а потом удивляемся, откуда у нас столько мальчиков нетрадиционной ориентации по стилю жизни и рассуждениям, хотя они и агрессивные часто, корчат из себя свободных петухов, и девочки им подстать - доступные глуповатые однодневки с завышенными запросами. Беда, что они и в 15-ть и в 30-ть такие, и дальше по-жизни так и идут пустые и безответственные.
21:42:00 29-12-2024
а, все. Спасибо, что объяснили.
В разводах виноваты ТЕ, которые внушали, мальчиков сношали, девочек доступных домогались, и сделали всех пустыми.
Браво. Возьмите свой полтинник, купите себе ..(не знаю, что можно на 50 руб, пирожок , может. С ничем)
16:33:55 30-12-2024
сейчас еще очень популярен уход от налогов "через ЗАГС", поэтому многие разводятся и делят доход, чтобы не платить налоги, распределяя доход по семье и доверенным