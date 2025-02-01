Психотерапевт рассказал, как распознать алкогольную зависимость

Среди симптомов у зависимых — агрессия, тревожность, потеря интереса к другим занятиям

01 февраля 2025, 15:31, ИА Амител

Похмелье / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Симптомы алкогольной зависимости проявляются в различных аспектах жизни, отметил психотерапевт Рашид Хамидуллин.

В беседе с РИАМО врач выделил основные признаки навязчивой потребности в спиртном:

изменение поведения – человек начинает избегать общения с друзьями и близкими, предпочитая компанию тех, кто разделяет его привычки. Ложь и скрытность становятся нормой;

человек начинает избегать общения с друзьями и близкими, предпочитая компанию тех, кто разделяет его привычки. Ложь и скрытность становятся нормой; увеличение потребления алкоголя – зависимый постепенно увеличивает количество выпиваемого спиртного и теряет интерес к другим занятиям;

зависимый постепенно увеличивает количество выпиваемого спиртного и теряет интерес к другим занятиям; агрессия и беспокойство – возможны рискованные поступки и игнорирование обязательств, что может привести к финансовым или юридическим проблемам;

возможны рискованные поступки и игнорирование обязательств, что может привести к финансовым или юридическим проблемам; физические и психологические проблемы – упадок сил, бессонница, потеря аппетита, перепады настроения, провалы в памяти и физический дискомфорт при отсутствии алкоголя.

По словам специалиста, при наличии этих симптомов необходимо обращаться за помощью к специалистам.