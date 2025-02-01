Психотерапевт рассказал, как распознать алкогольную зависимость
Среди симптомов у зависимых — агрессия, тревожность, потеря интереса к другим занятиям
01 февраля 2025, 15:31, ИА Амител
Похмелье / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Симптомы алкогольной зависимости проявляются в различных аспектах жизни, отметил психотерапевт Рашид Хамидуллин.
В беседе с РИАМО врач выделил основные признаки навязчивой потребности в спиртном:
- изменение поведения – человек начинает избегать общения с друзьями и близкими, предпочитая компанию тех, кто разделяет его привычки. Ложь и скрытность становятся нормой;
- увеличение потребления алкоголя – зависимый постепенно увеличивает количество выпиваемого спиртного и теряет интерес к другим занятиям;
- агрессия и беспокойство – возможны рискованные поступки и игнорирование обязательств, что может привести к финансовым или юридическим проблемам;
- физические и психологические проблемы – упадок сил, бессонница, потеря аппетита, перепады настроения, провалы в памяти и физический дискомфорт при отсутствии алкоголя.
По словам специалиста, при наличии этих симптомов необходимо обращаться за помощью к специалистам.
17:06:51 01-02-2025
Я пью не из-за любви к питию
А чтобы забыться
Себя позабыть
И несчастную долю свою
(Омар Хайям)