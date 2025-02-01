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Психотерапевт рассказал, как распознать алкогольную зависимость

Среди симптомов у зависимых — агрессия, тревожность, потеря интереса к другим занятиям

01 февраля 2025, 15:31, ИА Амител

Похмелье / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Похмелье / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Симптомы алкогольной зависимости проявляются в различных аспектах жизни, отметил психотерапевт Рашид Хамидуллин. 

В беседе с РИАМО врач выделил основные признаки навязчивой потребности в спиртном:

  • изменение поведения – человек начинает избегать общения с друзьями и близкими, предпочитая компанию тех, кто разделяет его привычки. Ложь и скрытность становятся нормой;
  • увеличение потребления алкоголя – зависимый постепенно увеличивает количество выпиваемого спиртного и теряет интерес к другим занятиям;
  • агрессия и беспокойство – возможны рискованные поступки и игнорирование обязательств, что может привести к финансовым или юридическим проблемам;
  • физические и психологические проблемы – упадок сил, бессонница, потеря аппетита, перепады настроения, провалы в памяти и физический дискомфорт при отсутствии алкоголя.

По словам специалиста, при наличии этих симптомов необходимо обращаться за помощью к специалистам.

Здоровье советы эксперта

Комментарии 1

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Шинник

17:06:51 01-02-2025

Я пью не из-за любви к питию
А чтобы забыться
Себя позабыть
И несчастную долю свою
(Омар Хайям)

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