Психотерапевт рассказала, как не собачиться с любимым человеком

Есть несколько простых способов избежать конфликтов в отношениях

23 апреля 2023, 06:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Чтобы избежать ссор с любимым человеком, необходимо начать перемены с себя, пишет "Лента.ру". Об этом психотерапевт Андреа Воктер рассказала в журнале Psychology Today.

Эксперт отметила, что никто не может контролировать действия партнёра, зато каждый может управлять своими поступками.

"Если мы хотим что-то изменить в отношениях, лучший способ – отдавать то, что сами хотели бы получать. Например, если хотите, чтобы вас услышали, постарайтесь быть хорошим слушателем и посмотрите, что получится", – посоветовала Воктер.

Также необходимо оценить раздражающие привычки партнёра, которые становились поводом для ссор. Возможно, с некоторыми из них можно смириться, а другие исчезнут, если об этом вежливо попросить.

Если произошёл конфликт, важно сдерживать эмоции и не говорить обидных слов. Успокоившись, можно вернуться к обсуждению вопроса.