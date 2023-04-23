Психотерапевт рассказала, как не собачиться с любимым человеком
Есть несколько простых способов избежать конфликтов в отношениях
23 апреля 2023, 06:45, ИА Амител
Чтобы избежать ссор с любимым человеком, необходимо начать перемены с себя, пишет "Лента.ру". Об этом психотерапевт Андреа Воктер рассказала в журнале Psychology Today.
Эксперт отметила, что никто не может контролировать действия партнёра, зато каждый может управлять своими поступками.
"Если мы хотим что-то изменить в отношениях, лучший способ – отдавать то, что сами хотели бы получать. Например, если хотите, чтобы вас услышали, постарайтесь быть хорошим слушателем и посмотрите, что получится", – посоветовала Воктер.
Также необходимо оценить раздражающие привычки партнёра, которые становились поводом для ссор. Возможно, с некоторыми из них можно смириться, а другие исчезнут, если об этом вежливо попросить.
Если произошёл конфликт, важно сдерживать эмоции и не говорить обидных слов. Успокоившись, можно вернуться к обсуждению вопроса.
"Не стоит прикладывать усилия и избегать конфликтов, находясь в физически или эмоционально небезопасных отношениях. В этих случаях лучший вариант – расстаться или обратиться за помощью к специалисту", – посоветовала психотерапевт.
08:55:06 24-04-2023
В этих случаях лучший вариант – расстаться или обратиться за помощью к специалисту... А это работает, если трое детей и ипотека? )))
13:09:42 24-04-2023
В общем случае да Дети чудесным образом внезапно растут и дальше, ипотека тоже платится, акогда прекращается постоянный срач налаживается вообще все