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Психотерапевт рассказала, как не собачиться с любимым человеком

Есть несколько простых способов избежать конфликтов в отношениях

23 апреля 2023, 06:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Чтобы избежать ссор с любимым человеком, необходимо начать перемены с себя, пишет "Лента.ру". Об этом психотерапевт Андреа Воктер рассказала в журнале Psychology Today.

Эксперт отметила, что никто не может контролировать действия партнёра, зато каждый может управлять своими поступками.

"Если мы хотим что-то изменить в отношениях, лучший способ – отдавать то, что сами хотели бы получать. Например, если хотите, чтобы вас услышали, постарайтесь быть хорошим слушателем и посмотрите, что получится", – посоветовала Воктер.

Также необходимо оценить раздражающие привычки партнёра, которые становились поводом для ссор. Возможно, с некоторыми из них можно смириться, а другие исчезнут, если об этом вежливо попросить.

Если произошёл конфликт, важно сдерживать эмоции и не говорить обидных слов. Успокоившись, можно вернуться к обсуждению вопроса.

"Не стоит прикладывать усилия и избегать конфликтов, находясь в физически или эмоционально небезопасных отношениях. В этих случаях лучший вариант – расстаться или обратиться за помощью к специалисту", – посоветовала психотерапевт.

советы эксперта мужчины и женщины

Комментарии 2

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Гость

08:55:06 24-04-2023

В этих случаях лучший вариант – расстаться или обратиться за помощью к специалисту... А это работает, если трое детей и ипотека? )))

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Гость

13:09:42 24-04-2023

В общем случае да Дети чудесным образом внезапно растут и дальше, ипотека тоже платится, акогда прекращается постоянный срач налаживается вообще все

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