Психотерапевт заявил, что мучное и алкоголь вызывают депрессию

Евгений Кульгавчук отметил, что сначала спиртное вызывает эйфорию, но настроение падает с приходом похмелья

05 октября 2024, 14:33, ИА Амител

Круассаны / Фото: pxhere.com

Частое употребление фастфуда, алкоголя и мучных изделий может увеличить риск развития депрессии, сообщил "Взгляду" психотерапевт Евгений Кульгавчук.

Он отметил, что алкоголь вызывает эйфорию, но после похмелья часто приводит к упадку настроения и росту раздражительности. Это может создать порочный круг, способствуя новому употреблению алкоголя и ухудшая психоэмоциональное состояние.

Кульгавчук также указал, что мучные изделия и фастфуд содержат легкоусвояемые углеводы и трансжиры, что может повышать вероятность депрессии на 40%. Эти продукты способствуют перепадам настроения и накоплению жира, что негативно сказывается на общем самочувствии.