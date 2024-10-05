Психотерапевт заявил, что мучное и алкоголь вызывают депрессию
Евгений Кульгавчук отметил, что сначала спиртное вызывает эйфорию, но настроение падает с приходом похмелья
05 октября 2024, 14:33, ИА Амител
Частое употребление фастфуда, алкоголя и мучных изделий может увеличить риск развития депрессии, сообщил "Взгляду" психотерапевт Евгений Кульгавчук.
Он отметил, что алкоголь вызывает эйфорию, но после похмелья часто приводит к упадку настроения и росту раздражительности. Это может создать порочный круг, способствуя новому употреблению алкоголя и ухудшая психоэмоциональное состояние.
Кульгавчук также указал, что мучные изделия и фастфуд содержат легкоусвояемые углеводы и трансжиры, что может повышать вероятность депрессии на 40%. Эти продукты способствуют перепадам настроения и накоплению жира, что негативно сказывается на общем самочувствии.
15:59:51 05-10-2024
Поэтому хлебом водку не закусывать!
А занюхивать!...
Что бы депрессии не было...
16:56:14 05-10-2024
Сколько живу (а живу давно), всегда люблю выпечку. В конце обеда булочку съел - получил особое удовольствие. Ожирением не страдаю и не страдала. Вы всё врёте)))). А как раз запрет на пирожки и вызывает печаль...
20:44:20 05-10-2024
гость (16:56:14 05-10-2024) Сколько живу (а живу давно), всегда люблю выпечку. В конце о... Десерт после основного приема пищи, сродни наркотику! Биохимия та же...