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Психотерапевт заявил, что мучное и алкоголь вызывают депрессию

Евгений Кульгавчук отметил, что сначала спиртное вызывает эйфорию, но настроение падает с приходом похмелья

05 октября 2024, 14:33, ИА Амител

Круассаны / Фото: pxhere.com
Круассаны / Фото: pxhere.com

Частое употребление фастфуда, алкоголя и мучных изделий может увеличить риск развития депрессии, сообщил "Взгляду" психотерапевт Евгений Кульгавчук.

Он отметил, что алкоголь вызывает эйфорию, но после похмелья часто приводит к упадку настроения и росту раздражительности. Это может создать порочный круг, способствуя новому употреблению алкоголя и ухудшая психоэмоциональное состояние.

Кульгавчук также указал, что мучные изделия и фастфуд содержат легкоусвояемые углеводы и трансжиры, что может повышать вероятность депрессии на 40%. Эти продукты способствуют перепадам настроения и накоплению жира, что негативно сказывается на общем самочувствии.

советы эксперта здоровое питание

Комментарии 3

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Гость

15:59:51 05-10-2024

Поэтому хлебом водку не закусывать!
А занюхивать!...
Что бы депрессии не было...

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гость

16:56:14 05-10-2024

Сколько живу (а живу давно), всегда люблю выпечку. В конце обеда булочку съел - получил особое удовольствие. Ожирением не страдаю и не страдала. Вы всё врёте)))). А как раз запрет на пирожки и вызывает печаль...

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Гость

20:44:20 05-10-2024

гость (16:56:14 05-10-2024) Сколько живу (а живу давно), всегда люблю выпечку. В конце о... Десерт после основного приема пищи, сродни наркотику! Биохимия та же...

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