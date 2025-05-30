ПСЖ — "Интер". Когда пройдет финал Лиги чемпионов и где его смотреть

Рассказываем о главном матче сезона в европейском футболе

30 мая 2025, 15:40, ИА Амител

Матч с участием миланского "Интера" / Фото: sports.yahoo.com

Лига чемпионов УЕФА – один из самых любимых и обсуждаемых болельщиками турниров каждый год. В этом сезоне в главном матче турнира сыграют команды ПСЖ и "Интер". Ответы на самые главные вопросы о финале сезона 2024/2025 – в материале amic.

Где пройдет?

Финал Лиги чемпионов пройдет в городе Мюнхене на "Альянц Арене" – домашнем стадионе ФК "Бавария".

Когда и во сколько смотреть игру?

Финал назначен на 31 мая в 22:00 по Москве. В Алтайском крае будет 1 июня 02:00.

Где посмотреть?

В России основным транслятором (и единственным правообладателем) матча станет онлайн-кинотеатр ОККО.

Кто фаворит?

Большинство футбольных аналитиков уходит от прямого ответа на вопрос: "Кто победит?" Многие прогнозы сводятся к тому, что забьют обе команды, игроки (а возможно, и тренеры) получат красные карточки, а тотал (сумма голов, забитых обеими командами. – Прим. ред.) будет больше двух с половиной голов. Букмекеры считают фаворитом ПСЖ.

Что вообще за турнир Лига чемпионов?

Лига чемпионов УЕФА (до 1992 года – Кубок европейских чемпионов) – ежегодный европейский футбольный турнир, в котором участвуют лучшие клубы высших европейских турниров.

Сколько трофеев у участников финала?

"Интер" становился победителем Лиги чемпионов трижды: в 1964, 1965 и 2010 годах. ПСЖ может в этом году взять свой дебютный трофей в турнире.