"Будет тяжело". Как барнаульский ФК "Темп" планирует попасть в профессиональный футбол
"Темп" ищет спонсоров, без которых стать профессиональным клубом у него не получится
01 апреля 2025, 09:15, Антон Дегтярев
Порядка 70 млн рублей нужно барнаульскому ФК "Темп", чтобы заявиться в профессиональный футбол, а именно во Вторую лигу чемпионата России, где сейчас играет "Динамо Барнаул". При этом команда не собирается брать деньги из госбюджета, а надеется привлечь частных спонсоров. И некоторые предприниматели уже пошли на контакт. Об этом и о том, что еще нужно клубу для получения профессионального статуса, amic.ru рассказал руководитель пресс-службы ФК "Темп" Михаил Меламед.
"Если ничего не делать – ничего не получится"
После победы "Темпа" в Третьей лиге в 2024 году руководство клуба решило двигаться в сторону профессионального футбола: ко Второй лиге (она считается третьей по значимости в российском футболе после Премьер-лиги и Первой лиги), говорит Меламед.
"Мы создали любительскую команду, за пять лет прошли короткий, но успешный и яркий путь. Всегда мечтали о том, чтобы попасть в профессиональный футбол. Но было глупо об этом говорить, пока не выиграли чемпионат. Победив в нем и трижды поучаствовав в Кубке России, мы поняли, что нужно сделать шаг вперед. У нас очень толковый спортивный директор, главный тренер. Мы можем сделать хорошую команду. Понятно, что будет тяжело. Но если мы не попробуем, то останемся на этом уровне", – отмечает Меламед.
Чтобы попасть в профессиональный футбол, клуб должен найти деньги, подчеркнул руководитель пресс-службы. Сейчас бюджет клуба 20 млн рублей. И "Темп" должен увеличить его как минимум еще на 50 млн рублей.
"Пока у нас нет этих средств, нужно провести огромную работу. Никаких гарантий, что мы найдем эти деньги, нет. На бюджетные средства, то есть на деньги "Динамо Барнаул", мы не претендуем, эта позиция не меняется. Мы идем своим путем и понимаем, что что-то можем зарабатывать на билетах. Но главное – это спонсоры. Сейчас мы начали заниматься поиском "друзей клуба", которые помогли бы нам войти во Вторую лигу", – прокомментировал Меламед.
Он отмечает, что в России 99% футбольных клубов – с госфинансированием. Однако в Алтайском крае есть люди, которые жертвуют деньги на спорт и могут поддержать команду. И переговоры с предпринимателями уже идут.
"Мы в процессе, уже нашли несколько людей, кого это заинтересовало. Пока нет точных цифр или подтверждений, но есть люди, которые обещали подумать и пообщаться с нами. Это уже результат. До сих пор не уверены, что у нас что-то получится. Но если ничего не делать – ничего не получится. А так мы приложим все усилия, чтобы город жил футболом и к нам на матчи приходило по пять тысяч человек", – сказал Меламед.
"Со стадионом много нюансов"
Для попадания во Вторую лигу нужен не только бюджет, но и стадион. Манеж, который сейчас является домашним полем "Темпа", по требованиям РФС не подходит для выступления в профессиональном футболе. Собственный стадион "Темп" построить не может, поэтому в случае, если у команды все же найдутся спонсоры, придется использовать другое поле. А вот какое – большой вопрос.
"Мы разные варианты рассматриваем. Свое поле мы не можем построить, это невероятные деньги. Манеж мы тоже не переделаем. Так что пока этот вопрос нерешенный. Есть стадион "Динамо", мы на нем играем в Кубке России. Большое спасибо "Динамо" за то, что они нам помогают в организации кубкового матча, потому что это здоровенный объект и без их помощи не получилось бы провести игру. Но это все-таки стадион "Динамо", – прокомментировал Меламед.
А вот вопрос с тренерскими лицензиями уже решается. Так, в мае главный тренер клуба Иван Старков завершает обучение на лицензию категории "А", которая позволяет быть тренером команды Второй лиги. Также Антон Киселев закончил обучение на лицензию категории "Б", которая разрешает быть помощником главного тренера Второй лиги, рассказал Меламед.
Есть и другие требования, однако "они просто песчинки по сравнению с вопросами о бюджете и стадионе", отметил глава пресс-службы "Темпа".
"За три года выступлений в Кубке России каждый раз к нам приезжал комиссар от Российского футбольного союза (РФС), чтобы проконтролировать, как команда работает. Так что у нас сложились очень хорошие отношения с РФС. Поэтому я надеюсь, что нам пойдут навстречу и помогут, если у нас будет бюджет и стадион. В целом РФС важно, чтобы было как можно больше команд, и чтобы они были качественными, а не клубами-однодневками", – сказал Меламед.
В клубе верят, что "Темп" может быть конкурентоспособным во Второй лиге. Однако для достойного выступления команде нужно усилиться футболистами и привлечь "опытных игроков, рядом с которыми молодые ребята будут расти". Однако все это – решаемые вопросы, подчеркнул Меламед.
"Будем рассчитывать на 2026 год"
Если клуб в 2025 году найдет деньги и определится со стадионом, то он сможет начать выступление во Второй лиге уже в 2026-м. Тогда в первых числах января 2026 года у команды начнется подготовительный сбор уже в новом статусе.
"Чтобы выступать во Второй лиге в 2026 году, мы к январю точно должны знать, что играем там. Предстоит скомплектовать команду, чтобы начать готовить ее к сезону. Если спонсоры находятся в 2025 году, то будем рассчитывать на 2026 год. Если мы их найдем в 2026 году, то сможем начать выступать во Второй лиге в 2027-м", – рассказал он.
Пока же команда готовится к новому сезону в Третьей лиге, который начнется уже в конце апреля 2025 года. В планах "Темпа" – защитить титул чемпиона лиги, а также успешно выступить в Кубке России. В этом году команда должна стать участником последнего, так как по новому регламенту туда попадают и обладатель Кубка Сибири, и чемпион Третьей лиги. Более точно об участии команды в Кубке России станет известно в апреле.
Отметим, что во Второй лиге в 2025 году выступит барнаульское "Динамо", новый сезон для него стартует в апреле 2025 года. Прошлый сезон команда завершила на десятом месте, после этого у нее сменился главный тренер.
09:42:00 01-04-2025
А зачем все это?
10:15:54 01-04-2025
Гость (09:42:00 01-04-2025) А зачем все это?... С таким вопросом вам не понять! Зачем вы ходите на работу? Зачем отдыхаете? Едите? Это жизнь и жизнь у всех разная! Кто-то хочет в телефоне вечером сидеть, кто-то пить, а кто-то сходить на футбол или хоккей, баскетбол! Вообще стыдно что у нас в городе мало спорта! Хотя бизнес есть, мог бы и поддержать!
10:25:09 01-04-2025
Екх (10:15:54 01-04-2025) С таким вопросом вам не понять! Зачем вы ходите на работу? З... Ну на работу мы ходим и едим чтоб просто не сдохнуть от голода.
10:35:39 01-04-2025
Екх (10:15:54 01-04-2025) С таким вопросом вам не понять! Зачем вы ходите на работу? З... бизнес для того что бы покупать виллы за бугром шубы брюлики феррари...понял?
12:22:39 01-04-2025
Гость (10:35:39 01-04-2025) бизнес для того что бы покупать виллы за бугром шубы брюлики... Блин, теперь я понял что не так делал, спасибо тебе добрый человек! Знай если увидишь кого-то в аэропорту на Феррари в шубе и с брюликами, знай это благодаря тебе!
10:24:45 01-04-2025
Пять тысяч болельщиков...с таким количеством болельщиков команда и года не протянет. Вот если бы как у Динамо, в 70-е и 80-е, по двадцать тысяч , тогда- другое дело. Всех футболистов знали по фамилиям и в лицо, а сейчас, даже фамилии не запоминаются, т.к. нет причины их запоминать, нет игры, нет харизматичных тренеров, уровня Каминского и Фомичёва. Разогнали болельщиков быстро, а вот заполнить сейчас трибуны- задача не из лёгких
15:30:29 01-04-2025
Юс (10:24:45 01-04-2025) Пять тысяч болельщиков...с таким количеством болельщиков ком... Я бы к этим легендам футбола Алтая добавил Брыкина и т д ,но вся проблема в том ,что упор делается сегодня на варяг ,нужна своя школа футбола и хоккея .
17:52:34 01-04-2025
Гость (15:30:29 01-04-2025) Я бы к этим легендам футбола Алтая добавил Брыкина и т д ,н... Загляните как-нибудь в манеж Темп...пацанов занимается тьма! Только толку-то. Детских тренеров, грамотных, толковых, можно пересчитать на пальцах одной руки. Остальные-бездари, работающие по одним и тем же методичкам...это тоже подмечено в том же манеже
10:28:28 01-04-2025
в апреле 2025 года. Прошлый сезон команда завершила на десятом месте, после этого у нее сменился главный тренер."
Тренер сменился? Когда? И кто теперь?
10:40:40 01-04-2025
Ну и чего искать стадион, если кроме стадиона Динамо других нет!
12:08:26 01-04-2025
Для чего конкурировать с Динамо в рамках одного города? Кто хочет во 2 лигу идите пинать мяч туда, если потяните, не?
12:33:16 01-04-2025
Нужно искать не спонсоров,но партнеров...создать продукт,который будет интересен всем и всегда,и жить независимо от капризов спонсоров...партнерство-это более надежная и стабильная база.
Если менеджмент это понимает,то у них все получится,если будут продолжать искать спонсоров,то их будет бултыхать как лодку в штормовую погоду...
12:35:33 01-04-2025
"Нужен свой стадион". По самым скромным подсчетам его строительство будет стоить 300 - 400 млн руб. Чтобы на игры ходило по 500 человек?! В то врем как Динамо пустует. В чем смысл?
14:21:06 01-04-2025
Слишком много если. Добавьте сюда что на первых 2ух встречах этого сезона обновлённый состав Темпа показал невнятную игру. И нет никакой гарантии что главный тренер сможет переломить эту ситуацию и снова показать достойный итоговый результат по сезону.