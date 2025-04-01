"Темп" ищет спонсоров, без которых стать профессиональным клубом у него не получится

01 апреля 2025, 09:15, Антон Дегтярев

Футболисты ФК "Темп"/ Фото: amic.ru

Порядка 70 млн рублей нужно барнаульскому ФК "Темп", чтобы заявиться в профессиональный футбол, а именно во Вторую лигу чемпионата России, где сейчас играет "Динамо Барнаул". При этом команда не собирается брать деньги из госбюджета, а надеется привлечь частных спонсоров. И некоторые предприниматели уже пошли на контакт. Об этом и о том, что еще нужно клубу для получения профессионального статуса, amic.ru рассказал руководитель пресс-службы ФК "Темп" Михаил Меламед.

"Если ничего не делать – ничего не получится"

После победы "Темпа" в Третьей лиге в 2024 году руководство клуба решило двигаться в сторону профессионального футбола: ко Второй лиге (она считается третьей по значимости в российском футболе после Премьер-лиги и Первой лиги), говорит Меламед.

"Мы создали любительскую команду, за пять лет прошли короткий, но успешный и яркий путь. Всегда мечтали о том, чтобы попасть в профессиональный футбол. Но было глупо об этом говорить, пока не выиграли чемпионат. Победив в нем и трижды поучаствовав в Кубке России, мы поняли, что нужно сделать шаг вперед. У нас очень толковый спортивный директор, главный тренер. Мы можем сделать хорошую команду. Понятно, что будет тяжело. Но если мы не попробуем, то останемся на этом уровне", – отмечает Меламед.

Михаил Меламед / Фото: amic.ru

Чтобы попасть в профессиональный футбол, клуб должен найти деньги, подчеркнул руководитель пресс-службы. Сейчас бюджет клуба 20 млн рублей. И "Темп" должен увеличить его как минимум еще на 50 млн рублей.

"Пока у нас нет этих средств, нужно провести огромную работу. Никаких гарантий, что мы найдем эти деньги, нет. На бюджетные средства, то есть на деньги "Динамо Барнаул", мы не претендуем, эта позиция не меняется. Мы идем своим путем и понимаем, что что-то можем зарабатывать на билетах. Но главное – это спонсоры. Сейчас мы начали заниматься поиском "друзей клуба", которые помогли бы нам войти во Вторую лигу", – прокомментировал Меламед.

Он отмечает, что в России 99% футбольных клубов – с госфинансированием. Однако в Алтайском крае есть люди, которые жертвуют деньги на спорт и могут поддержать команду. И переговоры с предпринимателями уже идут.

"Мы в процессе, уже нашли несколько людей, кого это заинтересовало. Пока нет точных цифр или подтверждений, но есть люди, которые обещали подумать и пообщаться с нами. Это уже результат. До сих пор не уверены, что у нас что-то получится. Но если ничего не делать – ничего не получится. А так мы приложим все усилия, чтобы город жил футболом и к нам на матчи приходило по пять тысяч человек", – сказал Меламед.

Болельщики ФК "Темп"/ Фото: amic.ru

"Со стадионом много нюансов"

Для попадания во Вторую лигу нужен не только бюджет, но и стадион. Манеж, который сейчас является домашним полем "Темпа", по требованиям РФС не подходит для выступления в профессиональном футболе. Собственный стадион "Темп" построить не может, поэтому в случае, если у команды все же найдутся спонсоры, придется использовать другое поле. А вот какое – большой вопрос.

"Мы разные варианты рассматриваем. Свое поле мы не можем построить, это невероятные деньги. Манеж мы тоже не переделаем. Так что пока этот вопрос нерешенный. Есть стадион "Динамо", мы на нем играем в Кубке России. Большое спасибо "Динамо" за то, что они нам помогают в организации кубкового матча, потому что это здоровенный объект и без их помощи не получилось бы провести игру. Но это все-таки стадион "Динамо", – прокомментировал Меламед.

А вот вопрос с тренерскими лицензиями уже решается. Так, в мае главный тренер клуба Иван Старков завершает обучение на лицензию категории "А", которая позволяет быть тренером команды Второй лиги. Также Антон Киселев закончил обучение на лицензию категории "Б", которая разрешает быть помощником главного тренера Второй лиги, рассказал Меламед.

Манеж ФК "Темп" / Фото: amic.ru

Есть и другие требования, однако "они просто песчинки по сравнению с вопросами о бюджете и стадионе", отметил глава пресс-службы "Темпа".

"За три года выступлений в Кубке России каждый раз к нам приезжал комиссар от Российского футбольного союза (РФС), чтобы проконтролировать, как команда работает. Так что у нас сложились очень хорошие отношения с РФС. Поэтому я надеюсь, что нам пойдут навстречу и помогут, если у нас будет бюджет и стадион. В целом РФС важно, чтобы было как можно больше команд, и чтобы они были качественными, а не клубами-однодневками", – сказал Меламед.

В клубе верят, что "Темп" может быть конкурентоспособным во Второй лиге. Однако для достойного выступления команде нужно усилиться футболистами и привлечь "опытных игроков, рядом с которыми молодые ребята будут расти". Однако все это – решаемые вопросы, подчеркнул Меламед.

Михаил Меламед / Фото: amic.ru

"Будем рассчитывать на 2026 год"

Если клуб в 2025 году найдет деньги и определится со стадионом, то он сможет начать выступление во Второй лиге уже в 2026-м. Тогда в первых числах января 2026 года у команды начнется подготовительный сбор уже в новом статусе.

"Чтобы выступать во Второй лиге в 2026 году, мы к январю точно должны знать, что играем там. Предстоит скомплектовать команду, чтобы начать готовить ее к сезону. Если спонсоры находятся в 2025 году, то будем рассчитывать на 2026 год. Если мы их найдем в 2026 году, то сможем начать выступать во Второй лиге в 2027-м", – рассказал он.

Пока же команда готовится к новому сезону в Третьей лиге, который начнется уже в конце апреля 2025 года. В планах "Темпа" – защитить титул чемпиона лиги, а также успешно выступить в Кубке России. В этом году команда должна стать участником последнего, так как по новому регламенту туда попадают и обладатель Кубка Сибири, и чемпион Третьей лиги. Более точно об участии команды в Кубке России станет известно в апреле.

Отметим, что во Второй лиге в 2025 году выступит барнаульское "Динамо", новый сезон для него стартует в апреле 2025 года. Прошлый сезон команда завершила на десятом месте, после этого у нее сменился главный тренер.