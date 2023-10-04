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Пугачева купила себе участок на кладбище

Певицу, в случае смерти, похоронят в Москве

04 октября 2023, 06:34, ИА Амител

Кадр из видео / Музыкалити
Кадр из видео / Музыкалити

Стало известно, где, в случае смерти, похоронят Аллу Пугачеву. Об этом сообщает "Собеседник".

По данным источника, певица хочет, чтобы ее похоронили в Москве, и уже купила себе участок на Кузьминском кладбище. Примадонна пожелала, чтобы на купленной земле построили ее семейный склеп. 

Если Алла Пугачева умрет в Израиле, ее тело перевезут в Москву.

Напомним, что после начала СВО Алла Пугачева уехала из России и продала семейный замок в деревне Грязь. 

Шоу-бизнес

Комментарии 7

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...

06:40:17 04-10-2023

Дааавно уже купила... Позаботилась о себе

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гость

07:01:52 04-10-2023

Правильно поступают люди, так это не только она. Всем чиновникам пора прикупить себе места. Неизвестно как дальше жизнь сложится. Нам нечего об этом беспокоиться, надо нам жить. Будем жить. Во-первых нет финансов, во вторых мест захоронения нет.

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Гость

09:04:38 04-10-2023

ниннада ее тут закапывать. свалила? пусть там и хоронют

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Гость

17:31:01 04-10-2023

Гость (09:04:38 04-10-2023) ниннада ее тут закапывать. свалила? пусть там и хоронют... Ну не тебе это решать, уж точно.

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Гость

11:53:56 04-10-2023

Да эта старая шмара до лампочки всем практически, че писать о ней.

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Элен без ребят

12:05:39 04-10-2023

зачем она тут, среди рабов, живая нерабыня или мертвая? да, особенно мертвая. уехала, пусть там в свободной земле и лежит.

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Гость

13:54:50 04-10-2023

Смех

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