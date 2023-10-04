Пугачева купила себе участок на кладбище
Певицу, в случае смерти, похоронят в Москве
04 октября 2023, 06:34, ИА Амител
Кадр из видео / Музыкалити
Стало известно, где, в случае смерти, похоронят Аллу Пугачеву. Об этом сообщает "Собеседник".
По данным источника, певица хочет, чтобы ее похоронили в Москве, и уже купила себе участок на Кузьминском кладбище. Примадонна пожелала, чтобы на купленной земле построили ее семейный склеп.
Если Алла Пугачева умрет в Израиле, ее тело перевезут в Москву.
Напомним, что после начала СВО Алла Пугачева уехала из России и продала семейный замок в деревне Грязь.
06:40:17 04-10-2023
Дааавно уже купила... Позаботилась о себе
07:01:52 04-10-2023
Правильно поступают люди, так это не только она. Всем чиновникам пора прикупить себе места. Неизвестно как дальше жизнь сложится. Нам нечего об этом беспокоиться, надо нам жить. Будем жить. Во-первых нет финансов, во вторых мест захоронения нет.
09:04:38 04-10-2023
ниннада ее тут закапывать. свалила? пусть там и хоронют
17:31:01 04-10-2023
Гость (09:04:38 04-10-2023) ниннада ее тут закапывать. свалила? пусть там и хоронют... Ну не тебе это решать, уж точно.
11:53:56 04-10-2023
Да эта старая шмара до лампочки всем практически, че писать о ней.
12:05:39 04-10-2023
зачем она тут, среди рабов, живая нерабыня или мертвая? да, особенно мертвая. уехала, пусть там в свободной земле и лежит.
13:54:50 04-10-2023
Смех