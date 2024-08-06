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Российский певец обвинил Аллу Пугачеву в связях с бандитами

По его словам, она запугивала конкурентов

06 августа 2024, 11:16, ИА Амител

Алла Пугачева / Кадр из видео: YouTube
Алла Пугачева / Кадр из видео: YouTube

Советский и российский певец Игорь Наджиев рассказал о предполагаемых связях народной артистки СССР Аллы Пугачевой с криминальными кругами. Об этом сообщает "АиФ".

По словам Наджиева, Пугачева использовала эти связи для того, чтобы запугать своих конкурентов. В частности, он утверждает, что она угрожала певице Валентине Легкоступовой, исполнительнице хита "Ягода-малина".

"Валентина Легкоступова рассказывала мне о том, что на ее концерт приезжали бандиты из окружения Аллы Борисовны. Там происходило сведение счетов из-за того, что песни, которые были написаны специально для Аллы Пугачевой, оказались отданы в первую очередь Валентине Легкоступовой", – вспомнил Наджиев.

Кроме того, артист осудил поведение Пугачевой, которая покинула страну. По его мнению, на данный момент она "собственными руками уничтожила" свою репутацию.

музыка Знаменитости

Комментарии 18

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Гость

11:22:57 06-08-2024

Опять таджики не довольны ?

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Гость

13:29:08 06-08-2024

Гость (11:22:57 06-08-2024) Опять таджики не довольны ?... Наджиев не таджик. Темность свою не демонстрируйте.

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Гость

11:29:08 06-08-2024

Наджиева на полиграф, там столько скелетов обнаружится.

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Гость

11:34:04 06-08-2024

Наджиев решил о себе таким способом напомнить?

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эстет

12:03:31 06-08-2024

кому-то интересна эта старушка?

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Кхм...

12:18:24 06-08-2024

А кто такой Игорь Гаджиев?

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Гость

12:36:40 06-08-2024

Кхм... (12:18:24 06-08-2024) А кто такой Игорь Гаджиев?... В заголовке ведь написано "Российский певец")

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Гость

12:53:51 06-08-2024

Гость (12:36:40 06-08-2024) В заголовке ведь написано "Российский певец")... Не Гаджиев, а Наджиев. Хороший певец. Жаль, поет мало. Послушайте песню "Русский вальс".

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Гость

13:32:26 06-08-2024

Гость (12:53:51 06-08-2024) Не Гаджиев, а Наджиев. Хороший певец. Жаль, поет мало. Послу... Русский вальс исполняет Юлиан

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Гость

13:53:01 06-08-2024

Гость (13:32:26 06-08-2024) Русский вальс исполняет Юлиан... Извините, перепутала. Песня "Последняя любовь".

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Гость

14:07:13 06-08-2024

Гость (12:53:51 06-08-2024) Не Гаджиев, а Наджиев. Хороший певец. Жаль, поет мало. Послу...
Да напел-то он не так уж и мало. Только как-то все это на любителя.Бузову же тоже слушают. Но она точно будет интереснее.

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Гость

14:23:09 06-08-2024

Гость (14:07:13 06-08-2024) Да напел-то он не так уж и мало. Только как-то все это н... Любой исполнитель "на любителя". На Бузову больше смотрят, а не слушают, и тем более, не вдумываются в текст.

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Гость

16:42:41 06-08-2024

Гость (14:23:09 06-08-2024) Любой исполнитель "на любителя". На Бузову больше смотрят, а...
Ольга - огонь баба! А то недоразумение неопределенного пола.

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Мусик

12:44:02 06-08-2024

кто все эти люди???

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Гость

12:57:55 06-08-2024

А тут, я смотрю, перевозбудились поклонницы Пугачевой. Спокойно, бабоньки, никто вашу кумиршу сцаными тряпками не побивает. Хотя следовало бы.

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Гость

13:35:12 06-08-2024

Гость (12:57:55 06-08-2024) А тут, я смотрю, перевозбудились поклонницы Пугачевой. Споко...
Пугачева собралась концерт в России давать. Вот оно как!

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Сергей

13:22:40 06-08-2024

Забыл указать ещё связь с инопланетянами.

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Гость

15:23:19 06-08-2024

вспомнил Наджиев... А почему он именно сейчас вспомнил? Что ему мешало раньше? Накатали бы заяву вместе с Легкоступовой ментам... Не?

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