Российский певец обвинил Аллу Пугачеву в связях с бандитами
По его словам, она запугивала конкурентов
06 августа 2024, 11:16, ИА Амител
Советский и российский певец Игорь Наджиев рассказал о предполагаемых связях народной артистки СССР Аллы Пугачевой с криминальными кругами. Об этом сообщает "АиФ".
По словам Наджиева, Пугачева использовала эти связи для того, чтобы запугать своих конкурентов. В частности, он утверждает, что она угрожала певице Валентине Легкоступовой, исполнительнице хита "Ягода-малина".
"Валентина Легкоступова рассказывала мне о том, что на ее концерт приезжали бандиты из окружения Аллы Борисовны. Там происходило сведение счетов из-за того, что песни, которые были написаны специально для Аллы Пугачевой, оказались отданы в первую очередь Валентине Легкоступовой", – вспомнил Наджиев.
Кроме того, артист осудил поведение Пугачевой, которая покинула страну. По его мнению, на данный момент она "собственными руками уничтожила" свою репутацию.
11:22:57 06-08-2024
Опять таджики не довольны ?
13:29:08 06-08-2024
Гость (11:22:57 06-08-2024) Опять таджики не довольны ?... Наджиев не таджик. Темность свою не демонстрируйте.
11:29:08 06-08-2024
Наджиева на полиграф, там столько скелетов обнаружится.
11:34:04 06-08-2024
Наджиев решил о себе таким способом напомнить?
12:03:31 06-08-2024
кому-то интересна эта старушка?
12:18:24 06-08-2024
А кто такой Игорь Гаджиев?
12:36:40 06-08-2024
Кхм... (12:18:24 06-08-2024) А кто такой Игорь Гаджиев?... В заголовке ведь написано "Российский певец")
12:53:51 06-08-2024
Гость (12:36:40 06-08-2024) В заголовке ведь написано "Российский певец")... Не Гаджиев, а Наджиев. Хороший певец. Жаль, поет мало. Послушайте песню "Русский вальс".
13:32:26 06-08-2024
Гость (12:53:51 06-08-2024) Не Гаджиев, а Наджиев. Хороший певец. Жаль, поет мало. Послу... Русский вальс исполняет Юлиан
13:53:01 06-08-2024
Гость (13:32:26 06-08-2024) Русский вальс исполняет Юлиан... Извините, перепутала. Песня "Последняя любовь".
14:07:13 06-08-2024
Гость (12:53:51 06-08-2024) Не Гаджиев, а Наджиев. Хороший певец. Жаль, поет мало. Послу...
Да напел-то он не так уж и мало. Только как-то все это на любителя.Бузову же тоже слушают. Но она точно будет интереснее.
14:23:09 06-08-2024
Гость (14:07:13 06-08-2024) Да напел-то он не так уж и мало. Только как-то все это н... Любой исполнитель "на любителя". На Бузову больше смотрят, а не слушают, и тем более, не вдумываются в текст.
16:42:41 06-08-2024
Гость (14:23:09 06-08-2024) Любой исполнитель "на любителя". На Бузову больше смотрят, а...
Ольга - огонь баба! А то недоразумение неопределенного пола.
12:44:02 06-08-2024
кто все эти люди???
12:57:55 06-08-2024
А тут, я смотрю, перевозбудились поклонницы Пугачевой. Спокойно, бабоньки, никто вашу кумиршу сцаными тряпками не побивает. Хотя следовало бы.
13:35:12 06-08-2024
Гость (12:57:55 06-08-2024) А тут, я смотрю, перевозбудились поклонницы Пугачевой. Споко...
Пугачева собралась концерт в России давать. Вот оно как!
13:22:40 06-08-2024
Забыл указать ещё связь с инопланетянами.
15:23:19 06-08-2024
вспомнил Наджиев... А почему он именно сейчас вспомнил? Что ему мешало раньше? Накатали бы заяву вместе с Легкоступовой ментам... Не?