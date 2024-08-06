Российский певец обвинил Аллу Пугачеву в связях с бандитами

По его словам, она запугивала конкурентов

06 августа 2024, 11:16, ИА Амител

Алла Пугачева / Кадр из видео: YouTube

Советский и российский певец Игорь Наджиев рассказал о предполагаемых связях народной артистки СССР Аллы Пугачевой с криминальными кругами. Об этом сообщает "АиФ".

По словам Наджиева, Пугачева использовала эти связи для того, чтобы запугать своих конкурентов. В частности, он утверждает, что она угрожала певице Валентине Легкоступовой, исполнительнице хита "Ягода-малина".

"Валентина Легкоступова рассказывала мне о том, что на ее концерт приезжали бандиты из окружения Аллы Борисовны. Там происходило сведение счетов из-за того, что песни, которые были написаны специально для Аллы Пугачевой, оказались отданы в первую очередь Валентине Легкоступовой", – вспомнил Наджиев.

Кроме того, артист осудил поведение Пугачевой, которая покинула страну. По его мнению, на данный момент она "собственными руками уничтожила" свою репутацию.